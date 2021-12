A Mercedes anunciou nesta quarta (08) que encerrou o acordo de patrocínio com a Kingspan de forma imediata após a polêmica levantada na semana passada. O anúncio da nova patrocinadora aconteceu antes do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, e logo passou a ser alvo de críticas devido ao envolvimento da marca no incêndio da Torre Grenfell.

O isolamento da Kingspan foi um dos produtos usados na parte de fora da torre, e seu papel na tragédia que matou 72 pessoas segue sendo amplamente investigado. O grupo Grenfell United, formado por sobreviventes e familiares dos mortos, escreveu para Toto Wolff, chefe da Mercedes, expressando sua raiva pelo acordo.

Michael Grove, membro do governo britânico, também escreveu uma carta aberta a Wolff, pedindo que ele reconsiderasse o acordo, e que o governo poderia mudar as regras de patrocínio para o esporte a motor, devido à resposta ao anúncio.

Wolff deixou implícito no sábado que a Mercedes poderia reavaliar o acordo com a Kingspan, e a equipe confirmou nesta quarta que o acordo havia sido encerrado por consenso.

"A equipe Mercedes e a Kingspan anunciaram hoje que chegaram a um acordo mútuo pelo encerramento da parceria", diz o comunicado da Mercedes. "Anunciado na semana passada, a parceria incluía a Kingspan liderando um Grupo de Trabalho de Sustentabilidade para a equipe, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono através de soluções sustentáveis de ponta para o campus futuro da equipe".

"Porém, ambas as partes concluíram posteriormente que não é apropriado para que a parceria siga em frente neste momento, não obstante seu impacto positivo pretendido e, portanto, concordamos em encerrar com efeito imediato".

Em seu próprio comunicado, a Kingspan diz que está "profundamente ciente das emoções despertadas nos últimos dias e, por isso, chegamos a um acordo conjunto de que não será apropriado dar continuidade no momento".

A Kingspan também respondeu algumas das críticas enfrentadas, afirmando que "não teve nenhum papel na reforma da Torre Grenfell", e que seus negócios de isolamento no Reino Unido "são participantes ativos nas investigações da Torre Grenfell e que apoia completamente o trabalho que está sendo realizado".

"Condenamos da maior forma possível a conduta historicamente inaceitável e e-mails que surgiram ao longo da investigação", disse. "Pedimos desculpas por essas ações de um pequeno grupo de funcionários em nossos negócios no Reino Unido. Isso não reflete a cultura ou valores da Kingspan de modo algum".

A Grenfell United respondeu à notícia afirmando que a Mercedes "fez o certo ao se dissociar" da Kingspan. "Com a justiça ainda muito longe, são pequenos passos como esse que nos encorajam a seguir lutando", diz a carta aberta do grupo, publicada no Twitter.

