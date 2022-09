FIA e F1 em "clima de guerra"? Entenda

Carregar reprodutor de áudio

Na história da Fórmula 1, as disputas entre a Federação Internacional e o detentor dos direitos comerciais são comuns. A convivência entre dois centros de poder nunca foi fácil. Embora, em alguns períodos essa convivência foi mais tranquila.

Desde o dia 17 de dezembro a presidência da FIA passou para Mohammed Ben Sulayem, a Fórmula 1 teve que enfrentar algumas questões espinhosas, começando pelo caso "Michael Masi", arquivado sem controvérsias, mas desde a primavera passada entre a Federação Internacional e a Liberty Media começou a sentir alguma tensão.

Em alguns casos as posições assumidas pelo presidente da FIA foram evidentes, em outras ocasiões houve algum tipo de rancor que, embora não de grande substância, reafirma um aspecto básico.

A atitude de Ben Sulayem mostra um desejo de traçar um limite preciso entre questões que são da competência da FIA e aquelas que pertencem ao titular dos direitos comerciais, uma intenção que transparece mesmo em situações de importância secundária.

Um exemplo foi ontem, quando a FIA divulgou um comunicado de imprensa sobre o calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023.

A tradição sempre viu a Liberty Media e a FIA enviarem um comunicado de imprensa conjunto, porque se é formalmente correto considerar a aprovação do calendário como área de competência da FIA, também é verdade que a elaboração do mesmo é resultado de um longo trabalho realizado e concluído pela Liberty Media, que trata de negociar e concluir as negociações com os promotores de cada Grande Prêmio.

Nesta ocasião, a FIA não informou a Liberty Media do envio do calendário, e nos escritórios de Londres a equipe sob a direção de Stefano Domenicali soube da oficialização sem aviso prévio.

Ben Sulayem também quis marcar o território com uma declaração muito enigmática, ("A adição de novas corridas e a manutenção de eventos tradicionais destaca a sólida gestão do esporte pela FIA") atribuindo o mérito de um trabalho realmente realizado pela Liberty .

A Federação Internacional (através do Conselho Mundial) tem a última palavra sobre a aprovação (ou não) do calendário, mas de fato nos últimos anos o Conselho Mundial tem parecido mais um escritório de carimbos do que um órgão capaz de realmente entrar no mérito das matérias, exercendo o direito de veto que possui.

Algo está mudando, e não é necessariamente um aspecto negativo se o poder institucional da FIA atuar como garantia de quais são os valores básicos do esporte.

Até agora, porém, posições curiosas foram tomadas, desde a polêmica sobre as joias usadas pelos pilotos, à entrada em vigor da diretiva TD39 sem passar pela Comissão de Fórmula 1, ao descaso diante do alerta dado em Miami por Sainz e Ocon pelas barreiras na curva 14, até a rejeição do aumento da Sprint Race, uma decisão motivada com potencial aumento de custos suportados pela própria FIA.

A Federação Internacional quer demarcar o território mas, sobretudo, exige uma fatia maior das receitas financeiras que a Liberty Media obtém com a venda de direitos comerciais. A FIA na frente econômica não está navegando em águas calmas, os balanços estão em déficit, e esse aspecto provavelmente não é bom para Ben Sulayem.

No entanto, também é verdade que sem as contribuições que a Fórmula 1 garante todos os anos, no Pacto de Concórdia, eles correriam o risco de não ter os fundos necessários para a própria sobrevivência da Federação, por isso é um jogo delicado.

O que a Fórmula 1 reclama (neste caso não só a Liberty Media, mas grande parte do paddock), porém, é a falta de eficiência em alguns contextos por parte dos membros da FIA. Além da gestão do Grande Prêmio de Abu Dhabi no ano passado, o caso mais recente é a conclusão da corrida de Monza, formalmente correta (é certo destacar isso), mas em qualquer caso condicionada por uma gestão não impecável dos funcionários da FIA.

O desejo de ignorar a Comissão de Fórmula 1 no caso 'TD39' não foi bem aceito pela maioria das equipes, assim como o 'tie rod' introduzido no Canadá, ignorando o Conselho Mundial neste caso.

Além disso, há também um aspecto crucial, e que está ligado ao sistema de controle de teto orçamentário, que segundo alguns insiders que trabalham em equipes diferentes no momento parece ser deficiente.

A impressão é que o jogo vai continuar, talvez sem sabre, mas com tiros de florete. Para ser inatacável, a Federação Internacional deve, no entanto, ser capaz de garantir uma gestão impecável em seu papel.

É certo que a FIA se torne a FIA, é essencial que um esporte não fique exclusivamente nas mãos dos envolvidos no negócio, mas também exija uma equipe competente e experiente para se proteger das críticas e descontentamento. A história conta que a FIA teve um bom desempenho em tempos em que os homens da Federação Internacional pareciam quase transparentes ao sistema. Quando fica no centro das atenções, geralmente não é um bom sinal.

