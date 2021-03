A FIA comunicou as equipes de Fórmula 1 que fará rotineiramente inspeções técnicas mais completas após cada GP nesta temporada.

Os carros que terminam são sempre pesados ​​e medidos e as amostras de combustível verificadas após as corridas, antes da oficialização dos resultados.

No entanto, a partir do GP do Bahrein, a FIA selecionará aleatoriamente um carro para um exame muito mais detalhado e, potencialmente, com desmontagem de componentes.

A FIA informou as equipes do processo, por meio de uma diretriz técnica e uma explicação mais geral dos comissários, para que fiquem cientes de que qualquer carro pode ser selecionado.

Por questões de transparência, a FIA quer deixar claro que o processo de seleção e escolha dos itens a serem examinados não se baseia necessariamente em quaisquer suspeitas específicas.

Isso também significa que as equipes devem garantir que seus engenheiros estejam disponíveis para cooperar com qualquer investigação, se necessário.

As equipes podem ser solicitadas a assinar uma declaração de que seu segundo carro tem especificações idênticas ao que está sendo examinado.

O processo também significa que os resultados oficiais serão marcados como sujeitos a verificações técnicas e que, caso sejam constatadas irregularidades, esses resultados podem sofrer alterações muito depois da noite de domingo.

Em um boletim emitido no sábado, os comissários da FIA observaram: “Para realizar verificações técnicas mais profundas dos carros no campeonato, o delegado técnico selecionará rotineiramente e aleatoriamente um carro em cada evento após a corrida para uma desmontagem mais profunda, verificações de conformidade e verificações de software e sistemas.”

“Verificações adicionais também podem ser realizadas no outro carro da equipe. Isso está de acordo com o art. 14.3 e 25.5 dos Regulamentos Esportivos de Fórmula 1 da FIA.”

“Essas verificações serão complementares às verificações de rotina realizadas pelo departamento técnico da FIA e reportadas na conclusão de cada evento.”

“O delegado técnico publicará seu relatório regular, após o qual os Comissários publicarão uma 'Classificação Final' que, de acordo com o art. 20 do Código Desportivo Internacional (ISC) será marcado como "Sujeito a verificações técnicas de rotina em curso."

“Caso qualquer irregularidade seja posteriormente descoberta, o delegado técnico publicará um relatório e os comissários ordenaram que o delegado técnico tome as medidas adequadas para salvaguardar qualquer evidência que possa ser descoberta nessas verificações técnicas, incluindo apreensão e selagem de peças e informações relevantes.”

“Caso uma investigação dos comissários seja necessária, de acordo com o art. 11.9.3.t do ISC que diz respeito a decisões que devem ser tomadas após um evento, eles podem se reunir novamente, ou delegar sua autoridade a um painel subsequente de comissários, ou a um painel reunido pela FIA para esse fim.”

“Os comissários enfatizam que embora este seja um procedimento novo neste campeonato, é rotineiramente realizado em outros Campeonatos Mundiais e competições da FIA.”

