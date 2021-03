O começo de temporada da Aston Martin na Fórmula 1 está longe de ser dos melhores. Apesar de Lance Stroll terminar entre os dez primeiros no terceiro treino livre, Sebastian Vettel vem sofrendo com seu carro e, inclusive, foi protagonista de um momento inusitado na primeira sessão do dia no Bahrein.

Com cerca de 40 minutos transcorridos no TL3, Vettel mandou uma mensagem para a equipe pelo rádio, avisando que uma peça havia se soltado do carro e acertado seu rosto. "Vou para os boxes. Algo se soltou do canto dianteiro esquerdo e me acertou na cara".

Um replay da transmissão mostrou a peça que se soltou de seu AMR 21. Veja abaixo nas imagens:

Veja abaixo em detalhe a peça que acertou Vettel.

No final, Vettel terminou em 14º no terceiro treino livre, a 2s178 da melhor marca, de Max Verstappen, e a 0s3 de seu companheiro de Aston Martin, Lance Stroll, que foi o nono.

A F1 volta à pista do Bahrein neste sábado para o classificatório, que define o grid de largada para o GP do domingo. Você pode acompanhar a transmissão pela Band ou no Tempo Real do Motorsport.com. E já deixe anotado aí: assim que acabar a classificação, tem mais um Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, hoje com a participação especial do jornalista Gustavo Faldon e do piloto Thiago Marques.

