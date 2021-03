A Mercedes disse que seu conceito de baixo rake (com um ângulo da traseira mais baixo em comparação ao solo) foi mais prejudicado pelas novas regras aerodinâmicas da Fórmula 1 do que pelo design alternativo da Red Bull, mas afirma que não pode mudar de rumo agora.

O fabricante alemão conduziu uma análise profunda dos problemas que sofreu nos testes de pré-temporada, quando a principal rival, a Red Bull, desfrutou de uma melhora.

Ela acredita que a combinação do impacto dos novos pneus Pirelli mais duros, aliada às implicações de uma mudança nas regras aerodinâmicas para reduzir o downforce, prejudicou especialmente seu desempenho.

E não há dúvida de que as novas regras do assoalho, que forçaram as equipes a cortar um segmento do piso à frente do pneu traseiro, afetaram os carros de baixo rake muito mais do que as versões de alto rake como o Red Bull.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a equipe agora está lutando para encontrar maneiras de recuperar seu déficit, especialmente porque não pode simplesmente mudar para um carro de alto rake.

"Não acho que o rake seja o único efeito singular de que podemos estar sofrendo, porque há pneus novos que estamos correndo em 2021 e ainda nem começamos", explicou Wolff antes da abertura da temporada GP do Bahrain.

"Mas definitivamente nossas análises mostraram que o conceito de alto rake perdeu menos downforce do que o rake mais baixo e, no último ano desses regulamentos, não seríamos capazes de replicar o conceito que a Red Bull e algumas outras equipes têm usado.”

"Não é fisicamente possível. Não podíamos executar nossas suspensões e afinações da maneira que a Red Bull faz, então precisamos fazer o melhor com isso e ajustar o carro com o que temos disponível."

A Mercedes teve uma sessão de treinos de abertura mais encorajadora no Bahrein na sexta-feira, com seu W12 não mostrando a instabilidade traseira que os pilotos Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sofreram nos testes.

Wolff disse que a Mercedes agora tem um "caminho a seguir" que ajudará a tornar o carro mais previsível para seus pilotos, mas sugeriu que mais trabalho é necessário para reaprender a melhor forma de otimizá-lo.

