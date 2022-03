Carregar reprodutor de áudio

A FIA segue em negociações com o ex-diretor de provas da Fórmula 1 Michael Masi para um novo cargo na organização, de acordo com o presidente Mohammed Ben Sulayem. No sábado, a federação publicou o relatório sobre o polêmico final da temporada 2021 em Abu Dhabi, que não atribuiu "má fé" ao australiano no controle da corrida.

Desde então, o órgão começou a reformar suas operações na principal categoria do automobilismo, incluindo a introdução de dois diretores que alternarão o papel e terão maior apoio no futuro.

Em fevereiro, a FIA anunciou que Masi havia sido demitido do cargo, mas receberia uma nova função. Por enquanto, nenhuma atualização adicional foi oferecida.

Falando pela primeira vez desde que o relatório de Abu Dhabi foi publicado, Ben Sulayem disse que a mudança foi feita para "tirar a pressão e o estresse" de Masi, e que as negociações sobre um novo papel estão em andamento.

"Somos gratos pelos três anos que ele investiu conosco e ele dedicou seu tempo", o presidente da federação. "Estamos negociando com ele, é claro, para ficar na FIA. [Michael] é uma figura importante para nós."

"Queremos seguir em frente e terminar a corrida em Abu Dhabi com o relatório. Agora temos uma nova prova no Bahrein, é o início de 2022", acrescentou.

Ben Sulayem se disse "satisfeito e aliviado" que a análise o GP final de 2021 havia sido publicado, oferecendo à F1 algum fechamento após um período turbulento que começou na batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na última volta, onde o holandês levou a melhor. Além disso, reforçou que o controle de corrida não pode mais ser operado como antes.

"Um diretor não pode ser apenas um diretor", comentou. "Essa é a razão pela qual trouxemos alguns de nossos funcionários de volta, como Herbie [Blash], por exemplo, para dá-lo suporte."

"Além disso, temos que fazer rotações também. Se você fala de 23 corridas, o cansaço humano está aí. Estamos está falando de viagens e isso também é uma solução."

De acordo com Ben Sulayem, a ideia de criar uma nova sala de controle de corrida virtual que oferecesse maior suporte à direção no local veio de uma visita a uma equipe de F1 no início deste ano.

"Me veio em janeiro, quando fui a algumas sedes dos times e compareci a um dos lançamentos", disse o dirigente. "Eu pergungtei: 'Q que é isso? Parece um teatro!' e eles responderam que era realmente um controle de corrida, mas virtual. Eu falei 'por que não temos um? Nós temos um?' e eles responderam que não."

"Então, agora investimos nele e está funcionando desde ontem. Estamos entregando. Em resumo, eles terão outro controle de corrida lá, terão funcionários e departamento jurídico dando suporte."

"A direção virtual não tocará a corrida", reforçou. "Ela será guiada a partir do próprio país."

