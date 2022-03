Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse que nenhum ajuste resolverá os "problemas fundamentais" que a Mercedes enfrenta atualmente com o W13 na Fórmula 1 - depois de terminar a classificação do Bahrein em quinto lugar.

A Mercedes 'lutou' por performance durante o segundo teste de pré-temporada na semana passada, já que o problema em andamento impedia que ela obtivesse mais desempenho de sua série de atualizações.

A classificação no Bahrein viu Hamilton terminar em quinto, com os carros da Ferrari e Red Bull se classificando à frente. George Russell largará em nono depois de sofrer com o aquecimento dos pneus no Q3.

O heptacampeão explicou após a sessão que a Mercedes estava trabalhando duro para tentar tirar o máximo proveito do carro, mas reconheceu que as limitações decorrentes do problema significavam que nenhum ajuste poderia remediar as coisas.

“Houve uma enorme quantidade de trabalho e conversas aqui até tarde, trabalhando apenas para tentar extrair tudo do fato de que ainda temos os problemas fundamentais”, disse Hamilton.

"Nenhuma mudança de afinação necessariamente vai consertar isso a curto prazo. Definitivamente não esperávamos ficar em quinto, e por isso estou feliz por estar lá. Os caras à frente são muito mais rápidos."

“Mas sim, eu sei que há potencial, e acho que temos que trabalhar muito, muito rápido e ser precisos nas próximas semanas para tentar fechar essa lacuna o mais rápido possível”.

Hamilton explicou que o que a Mercedes estava experimentando com o carro significava que ele não tinha o downforce necessário, impedindo a escuderia alemã de lutar contra a Red Bull e Ferrari.

“Eles estão com seus carros em uma posição muito melhor e estão extraindo, talvez não todo o downforce, eu não sei, mas você pode supor que eles estão extraindo muito mais do que nós”, disse Hamilton.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, reconheceu que a equipe percebeu a gravidade do problema "muito tarde" no segundo teste no Bahrein, onde ficou "realmente surpreso" com os problemas que teve. Mas ele expressou confiança de que a direção do conceito de design adotada pela Mercedes era a correta.

Wolff acrescentou que o resultado "não foi inesperado" e que "poderia ser muito pior" devido ao aumento no desempenho de equipes como Haas e Alfa Romeo.

“Acredito que perderemos muito tempo para as Ferraris e Red Bulls na corrida, pelo menos é essa a nossa expectativa, então vamos colocar o carro no lugar certo".

Hamilton concordou que a equipe não poderia esperar lutar com os carros da Ferrari e Red Bull no domingo no Bahrein.

"Podemos ter uma estratégia ligeiramente diferente em termos da situação dos pneus, quem sabe se isso pode acontecer amanhã", disse ele.

"Mas definitivamente não seremos mais rápidos do que qualquer um dos caras à nossa frente", concluiu.

