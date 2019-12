Sebastian Vettel tem contrato com a Ferrari até o fim de 2020, mas boatos sobre o futuro do alemão na Fórmula 1 têm surgido desde o início da temporada, motivados, principalmente, pela ascensão de Charles Leclerc.

As especulações ganharam força com a temporada de dificuldades vivida pelo tetracampeão, que cometeu vários erros e viu o jovem companheiro conquistando poles e vitórias. No entanto, após o GP de Abu Dhabi, o alemão fez piada sobre os boatos quando perguntado sobre seu futuro na categoria.

Perguntado sobre o que faria em 2021, Vettel sorriu e respondeu com apenas uma palavra “férias”. Na sequência o alemão emendou: “Acho que eu já ia tirar férias no próximo ano. Escutei antes que eu ia parar. Não sei quem disse isso, mas parece saber mais do que eu. Já que vocês jornalistas estão sempre certos, isso deve me acertar em cheio nas próximas semanas”.

O tetracampeão, que teve em 2019 sua pior temporada com a equipe italiana, terminando o campeonato em quinto, afirmou que suas negociações com a Ferrari começam no próximo ano.

Assim como o alemão, Lewis Hamilton estará livre após 2020 e o chefe da Ferrari, Mattia Binotto disse que ficava “feliz” com a disponibilidade do hexacampeão no mercado. Questionado sobre a fala do atual chefe, Vettel voltou a fazer piada, lembrando que o rival já possui modelos de rua da Ferrari.

“Acho que ele já é um piloto da Ferrari”, disse o tetracampeão. “Não? Então sem mudanças. Acho que ele é um bom cliente, possui mais de uma”.

Relembre todas as vitórias de Vettel na F1:

Galeria Lista GP da Itália de 2008 1 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China de 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Grã-Bretanha de 2009 3 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2009 4 / 53 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi de 2009 5 / 53 Foto de: XPB Images GP da Malásia de 2010 6 / 53 Foto de: XPB Images GP da Europa de 2010 7 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Brasil de 2010 9 / 53 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi de 2010 10 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images GP da Austrália de 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia de 2011 12 / 53 Foto de: XPB Images GP da Turquia de 2011 13 / 53 Foto de: XPB Images GP da Espanha de 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco de 2011 15 / 53 Foto de: XPB Images GP da Europa de 2011 16 / 53 Foto de: XPB Images GP da Bélgica de 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália de 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2011 19 / 53 Foto de: XPB Images GP da Coreia de 2011 20 / 53 Foto de: XPB Images GP da Índia de 2011 21 / 53 Foto de: XPB Images GP do Bahrein de 2012 22 / 53 Foto de: XPB Images GP de Singapura de 2012 23 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2012 24 / 53 Foto de: XPB Images GP da Coreia de 2012 25 / 53 Foto de: XPB Images GP da Índia de 2012 26 / 53 Foto de: XPB Images GP da Malásia de 2013 27 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Bahrein de 2013 28 / 53 Foto de: XPB Images GP do Canadá de 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha de 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica de 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália de 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Coreia de 2013 34 / 53 Foto de: XPB Images GP do Japão de 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Índia de 2013 36 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Abu Dhabi de 2013 37 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP dos Estados Unidos de 2013 38 / 53 Foto de: XPB Images GP do Brasil de 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images GP da Malásia de 2015 40 / 53 Foto de: XPB Images GP da Hungria de 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Singapura de 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália de 2017 43 / 53 Foto de: XPB Images GP do Bahrein de 2017 44 / 53 Foto de: LAT Images GP de Mônaco de 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP do Brasil de 2017 47 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Austrália de 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Bahrein de 2018 49 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá de 2018 50 / 53 GP da Grã-Bretanha de 2018 51 / 53 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images GP da Bélgica de 2018 52 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP de Singapura de 2019 53 / 53 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

