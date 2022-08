Focada em entrar na Fórmula 1, Andretti Global anuncia nova sede em Indiana

Carregar reprodutor de áudio

A Andretti Global, empresa que controla a Andretti Autosport, tem a intenção de construir uma instalação de 575.000 metros quadrados que ocupará aproximadamente 90 hectares ao lado da trilha de Nickel Plate Trail, a reserva Natural Ritchey Woods e perto do Aeroporto Metropolitano de Indianápolis. A nova sede mundial traria cerca de 500 postos de trabalho para a comunidade local no início de 2026, mostrando as intenções cada vez mais claras da equipe de entrar para a Fórmula 1.

A instalação de U$200 milhões está planejada para servir com a sede das funções comerciais globais da Andretti e base de operações para os programas atuais de IndyCar, Indy Lights e IMSA da equipe e outras iniciativas de corridas futuras - como uma possível entrada na F1. Além de abrigar as operações diárias das equipes de corrida, o edifício também vai abrigar a Andretti Technologies, o braço de P&D da empresa.

O novo campus dará a Andretti Global a "oportunidade de dar boas-vindas à comunidade e aos fãs de corrida de todo o mundo por meio da participação no programa Fishers Parks Nature First, um anfiteatro interno planejado e um museu e centro de inovação que vai preservar e exibirá o legado da Andretti e inspirará o futuro do automobilismo."

A construção está prevista para começar em outubro de 2022 e vai começar a operar em 2025.

Aguardando a aprovação do conselho de administração da Indiana Economic Development Corporation (IEDC), o IEDC comprometerá um investimento na Andretti Autosport de até US$ 19 milhões na forma de créditos fiscais condicionais e até US$ 125.000 em bolsas de treinamento com base nos planos da empresa de investir em suas operações em Indiana. A cidade de Fishers aprovou incentivos adicionais.

Michael Andretti, presidente e CEO da Andretti Global disse: “Indiana ocupa um lugar importante na história das corridas e na minha carreira como piloto e proprietário. Estou feliz em confirmar que a Capital Mundial das Corridas continuará sendo o lar de nossos esforços globais de corrida por muito tempo. Estamos empolgados com nossos planos para o novo campus e ansiosos para nos tornarmos parte da comunidade Fishers.

“Nos últimos 20 anos, trabalhei para expandir nossas operações e estou orgulhoso de nossos passos para criar um portfólio de corrida diversificado. Nossa instalação atual nos atendeu bem. Nossa equipe se expandiu tanto na área de competição quanto na área comercial e nosso pessoal merece o melhor ambiente e recursos disponíveis. Estou animado por ter tantas de nossas equipes sob o mesmo teto enquanto continuamos a construir e crescer.

“Para nós, é mais do que apenas ter um lugar para trabalhar nos carros; trata-se de ter uma casa global de automobilismo e compartilhar isso com nosso pessoal, nossos fãs e nossos patrocinadores para avançar o esporte e deixar um legado duradouro”.

Eric J. Holcomb, governador do estado de Indiana, disse: “Indiana tem sido a capital mundial das corridas e o compromisso da Andretti Autosport com o crescimento aqui apenas consolidará ainda mais a posição de liderança do nosso estado no automobilismo e atividades relacionadas a STEM.

“Este novo campus não apenas trará novas e empolgantes oportunidades de emprego e servirá como um ativo para uma de nossas comunidades que mais crescem, mas também mostrará o quanto esse legado vivo, uma das marcas mais icônicas globalmente conhecidas, continua a investir no futuro do nosso grande estado.”

Scott Fadness, prefeito de Fishers, descreveu os planos como “um sonho tornado realidade para esta propriedade especial no Aeroporto Metropolitano de Indianapolis”, enquanto Mario Rodriguez, diretor executivo da Indianapolis Airport Authority declarou: “Em 2015, a Indianapolis Airport Authority e a cidade de Fishers se associou para maximizar o uso desta terra e assim aumentar ainda mais a qualidade de vida dos moradores.

"Estamos muito satisfeitos que a Andretti escolheu este local e apoia a visão para esta parte vital da Fishers e da equipe icônica que lidera esse grande esforço."

