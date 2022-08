Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 voltará das férias de verão no próximo fim de semana, com o GP da Bélgica, que pode ser o último a ser realizado em Spa-Francorchamps. O RETA FINAL chega repercutindo tudo o que rolou no automobilismo dentro e fora do Brasil no fim de semana, além das expectativas para as próximas provas.

O programa também recebe os pilotos Dudu Barrichello, Diogo Moscato e Leo Martins, que estiveram na etapa de Interlagos da GT Sprint Race em Interlagos no fim de semana.

O RETA FINAL é apresentado por Erick Gabriel, com participações de Guilherme Longo e Isamara Fernandes.