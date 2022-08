F1: Ferrari prepara novo motor para Leclerc na Bélgica

Carregar reprodutor de áudio

As férias de verão acabaram: a Fórmula 1 volta nesta semana com o GP da Bélgica que será disputado na mítica e reformada Spa-Francorchamps. E a fábrica da Ferrari abre suas portas, não há jornada festiva depois das férias impostas pelas regras da FIA.

A Ferrari quer voltar à pista para esquecer a dolorosa decepção do último GP da Hungria, já que em Hungaroring, a equipe italiana confiava em fazer valer sua superioridade técnica e o objetivo era conseguir uma dobradinha que permitiria Charles Leclerc reduzir a distância que atualmente o separa do líder do mundial, Max Verstappen.

O monegasco, em uma corrida para ser esquecida, terminou em sexto, aumentou sua desvantagem para 80 pontos na classificação, complicando muito suas opções no campeonato mundial da Fórmula 1.

A Ferrari, por tanto, começa a segunda parte da temporada com o objetivo de aproveitar ao máximo todo o bom desempenho que vem demonstrando em relação ao nível técnico, depois de somar muito menos pontos do que o esperado tendo em conta o potencial do seu carro. Por essa razão, a corrida de Spa-Francorchamps será um evento importante e até crucial.

O GP da Bélgica não só vai representar o reinício da temporada, mas a corrida no circuito das Ardenas dará o início a uma rodada tripla que também incluí os eventos de Zandvoort e Monza. Essa rodada de corridas vai indicar qual é o objetivo da Ferrari nesta segunda metade de 2022: se defender da Mercedes, que está somente a 30 pontos no campeonato de construtores ou atacar a Red Bull em busca da vitória?

Na Bélgica, vai entrar em vigor o TD39, que modifica os controles da FIA sobre a flexão do assoalho dos carros: a Ferrari está tranquila porque segundo as simulações, não irão perder muito rendimento e o F1-75 seguirá sendo muito competitivo. Os aerodinamicistas trabalharam em um pacote de novidades para estas pistas rápidas, como uma asa traseira que buscará mais eficiência a asa móvel aberta e outras modificações destinada a reduzir a resistência do carro.

Os treinos de sexta-feira terão um papel estratégico chave, já que a Ferrari poderia dar um duplo passo estratégico: homologar um novo motor térmico para Charles Leclerc, o quinto da temporada, o que significaria uma penalização de apenas cinco posições no grid. O 066/7 foi revisado e modificado depois de trabalhar na confiabilidade, além disso, esta nova versão da unidade de potência também deveria incluir a última revolução da parte híbrida, que deve ser homologada antes do congelamento que será mantido até 2025.

A escuderia italiana, por tanto, poderia disputar as corridas de Spa-Francorchamps, Zadvoort e Monza com um motor novo e algo mais potente (se fala de uns quinze cavalos). Os engenheiros da equipe só esperam ter uma sexta-feira normal, sem contratempos ou condições climáticas adversas, para assim poder planejar a melhor estratégia possível para o início desta segunda metade de 2022.

