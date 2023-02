Carregar reprodutor de áudio

Há algumas semanas a Bloomberg divulgou que um fundo público saudita ofereceu US$ 20 bilhões para adquirir a Fórmula 1, que atualmente pertence ao Grupo Liberty Media. Segundo a matéria, a proposta foi recusada e as duas partes se negaram a comentar à reportagem.

Na semana passada, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, foi ao Twitter para pedir cautela por propostas “exageradas” sobre os valores da maior categoria do automobilismo mundial.

As declarações do mandatário acabaram explodindo ainda mais uma guerra entre o comandante da instituição e a F1, com a Liberty Media, expressando formalmente seu aborrecimento sobre o assunto, em uma carta enviada pelo departamento jurídico da F1 ao presidente da FIA, expressando consternação da maneira como as observações "interferiram" com o território de direitos comerciais da categoria.

Mas, em uma reportagem publicada pela Forbes, que mostram os principais impérios esportivos do mundo, com a Liberty no topo do ranking, o valor atribuído à F1 é de ‘apenas’ US$ 17.1 bilhões.

O Grupo que controla a F1 também o time do Atlanta Braves da liga profissional dos EUA, a equipe Meyer Shank Racing, entre outras empresas de relevância esportiva, tem ao todo em seu ‘império’ mais de US$ 20 bilhões, com a F1 sendo a maior parte do portfólio da companhia.

