A primeira foto de Lewis Hamilton na Ferrari era um dos registros mais esperados no começo da nova temporada da Fórmula 1. Apesar de se esperar que o piloto já aparecesse com o macacão vermelho, o heptacampeão foi clicado em Maranello, usando um sobretudo, na frente de uma F40.

A foto foi publicada há dois dias no Instagram pelo próprio piloto e em colaboração com a Scuderia Ferrari. A imagem rapidamente tomou as redes sociais por ser o primeiro registro do piloto em sua nova trajetória.

Além de 'quebrar' a internet com a foto, o heptacampeão quebrou outro recorde relacionado a uma postagem sobre F1: ele alcançou o maior número de curtidas em uma única postagem.

Atualmente, o post conta com pouco mais de cinco milhões e 200 mil curtidas. Dentro de 24 horas, a foto tinha mais de quatro milhões e 800 mil curtidas.

Anteriormente, o recorde era de Charles Leclerc em uma postagem após a vitória de Monza com uma selfie e foto de seu carro, o Leo.

