O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton divulgou, na tarde de terça-feira (21), a sua primeira foto vestindo o tradicional macacão vermelho da Ferrari.

Em seu perfil nas redes sociais, junto da Scuderia e da F1, o piloto britânico postou a imagem com a roupa da escuderia italiana com a legenda "First time in red", ou "Primeira vez de vermelho", em tradução direta.

Hamilton fez sua primeira aparição na sede da Ferrari, em Maranello, nesta segunda-feira (20), visitando os departamentos da fabricante italiana.



Segundo inicialmente apurado pelo Motorsport.com, Hamilton deve fazer seu primeiro teste com carro da Scuderia na pista de Fiorano nesta quarta-feira (22), utilizando o F1-75, modelo de 2022 da Fórmula 1.

De acordo com o Gazzetta dello Sport, os testes do piloto de Fórmula 1 só acontecerão amanhã se o clima permitir e for favorável.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!