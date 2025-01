Lewis Hamilton deus suas primeiras como piloto da Ferrari, guiando um carro de Fórmula 1 de 2023 na pista de testes Fiorano da equipe.

Pouco depois das 9h, horário local na Itália, o heptacampeão mundial assumiu o volante do SF-23 em uma manhã de quarta-feira com neblina, enquanto hordas de tifosi se aglomeravam no local de testes para ver um vislumbre de seu novo herói.

Vestido com um macacão vermelho e um capacete amarelo brilhante, Hamilton deu suas primeiras voltas de um dia de filmagem com os pneus de demonstração molhados da Pirelli para conduzir verificações de sistemas, e mais tarde será acompanhado por Charles Leclerc enquanto a Ferrari captura um dia inteiro de conteúdo do primeiro dia de pilotagem de Hamilton.

O britânico esteve em Maranello a semana toda para conhecer sua nova equipe, visitando a famosa mansão do fundador da Ferrari, Enzo Ferrari, na segunda-feira, o que produziu uma imagem clássica instantânea de Hamilton posando em frente à casa em seu estilo inimitável.

Hamilton passou o dia se encontrando com o chefe da equipe Fred Vasseur e o diretor executivo Benedetto Vigna, assim como com o filho de Enzo Ferrari, Piero.

O piloto de 40 anos também moldou assento e trabalhou nos procedimentos de direção no simulador da equipe italiana.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Davide Cavazza

“Há alguns dias que você sabe que vai se lembrar para sempre e hoje, meu primeiro como piloto da Ferrari, é um desses dias”, escreveu Hamilton em uma postagem no Instagram na segunda-feira. “Tive a sorte de ter alcançado coisas na minha carreira que nunca pensei serem possíveis, mas parte de mim sempre se agarrou ao sonho de correr de vermelho. Não poderia estar mais feliz em realizar esse sonho hoje.

“Hoje começamos uma nova era na história desta equipe icônica, e mal posso esperar para ver que história escreveremos juntos.”

A sessão da manhã de quarta-feira é a primeira de Hamilton com seu novo engenheiro de corrida Riccardo Adami, com o aliado de longa data de Hamilton, Peter Bonnington, permanecendo na Mercedes.

Ao longo da manhã, Hamilton trocou para pneus slicks duros da Pirelli, conforme as condições climáticas melhoravam brevemente, completando trechos de até 10 voltas, sem problemas notáveis, além de alguns travamentos de rodas inofensivos no hairpin, devido às condições quase glaciais.

A chuva voltou antes do almoço, com o britânico tendo registrado cerca de 30 voltas na Ferrari naquele estágio sob o olhar atento de centenas de fãs italianos entusiasmados.

Foto de: Riccardo Ferro

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Davide Cavazza

