Às vezes diz-se que ao lado do novo é importante trazer também algo antigo, um aspecto que pode ligá-lo ao seu passado. Para Lewis Hamilton o novo desafio na Ferrari na Fórmula 1 começa com duas cores, o vermelho, que sempre esteve ligado ao time, e o amarelo.

O capacete do heptacampeão mundial é de fato amarelo, cor que relembra sua história na F1, a partir do ano de sua estreia com a McLaren. Não é segredo, aliás, que Hamilton se inspirou no capacete de seu ídolo, Ayrton Senna, adaptando-o com algo pessoal.

Somente em 2014 o inglês mudou completamente seu estilo, passando a usar um capacete predominantemente branco para seu primeiro campeonato mundial com a Mercedes. Hamilton alternou entre várias cores ao longo dos anos, retornando brevemente ao amarelo em 2017 e 2022, enquanto mudou para o roxo em 2023.

Para sua nova aventura na Ferrari, o heptacampeão mundial escolheu esta cor como base de seu novo capacete, no que será um toque de amarelo imerso no vermelho do carro. O design permaneceu o mesmo usado no passado e relembrado por meio das linhas vermelhas, incluindo as sete estrelas para representar os títulos mundiais conquistados em sua carreira.

Uma escolha pessoal que, no entanto, de alguma forma, também se liga bem à história da Ferrari, que faz do "Amarelo Modena" uma das suas cores históricas, tanto que foi "redescoberto" na F1 com pinturas comemorativas em Monza.

Quais PERIGOS para HAMILTON na FERRARI? DEBATE com Antony Curti, que traça paralelo entre F1 e NFL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!