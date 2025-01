Em meio à série de mudanças no organograma da Haas, anunciadas para a imprensa nos últimos dias, uma delas chamou a atenção: Laura Muller foi promovida de engenheira de desempenho para engenheira de corrida de Esteban Ocon, sendo a primeira mulher a ocupar tal cargo na história da Fórmula 1.

Juntamente com as nomeações de Ronan O'Hare como engenheiro de corrida de Oliver Bearman, além do retorno de Mark Lowe como diretor esportivo, o nome de Muller foi confirmado como engenheira de corrida de Ocon.

A alemã, fã confessa de Michael Schumacher, que estudou engenharia mecânica em Munique, torna-se a primeira engenheira de corrida da F1, em um movimento que mostra que a categoria está mudando, embora lentamente, para se tornar mais inclusiva.

A importância de sua promoção é algo de que o chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, tem plena consciência, embora insista que ela está lá por mérito, e não simplesmente por causa de seu gênero.

Komatsu também contratou a estrategista de corrida Carine Cridelich, que se juntará à equipe em 1º de março, saindo de seu cargo atual na RB; ambos destacam a crescente aceitação - e o sucesso - das mulheres em cargos técnicos importantes.

A promoção de Muller, em especial, parece ser um momento seminal para as engenheiras e envia uma mensagem clara do que é possível para as gerações mais jovens.

Komatsu disse: "Laura Mueller e Ronan O'Hare, ambos foram engenheiros de desempenho. Ronan tem mais experiência do que Laura - porque ele estava na Williams antes, enquanto para Laura, a Haas é a primeira equipe de F1 em que ela trabalha".

Ayao Komatsu, diretor da equipe, Haas F1 Team Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

"Mas ambos têm bom potencial e boa determinação. Por isso, decidimos promovê-los internamente, porque isso também passa uma boa mensagem para todos. Em vez de buscar grandes nomes com experiência de fora, promovemos alguém [que] pode não ter experiência suficiente para começar, digamos, mas tem potencial com boa ética de trabalho e boa comunicação".

Questionado pelo Motorsport.com sobre a promoção de Muller e os traços de personalidade que ela trará para a equipe, o chefe da Haas disse que ela é a pessoa perfeita para continuar pilotando e que combina com a ambição e a determinação de Ocon.

Komatsu explicou: "Ela tem um caráter determinado e é muito trabalhadora. Ela tem uma ética de trabalho muito boa. Em termos de personalidade, Esteban também tem um caráter bastante determinado. Por isso, acho que eles serão uma força motriz e suas personalidades combinam".

"Quando ela vê um problema, ela vai fundo e não para na primeira resposta. Algumas pessoas, quando encontram a primeira resposta, param de cavar e dizem 'ah, ótimo, encontrei a solução' e seguem em frente. Mas não, ela sabe que há novas perguntas a serem respondidas".

"Portanto, sua determinação é o que mais me impressiona. Ela ainda é muito jovem e experiente, mas precisa de orientação e apoio, mas com sua ética de trabalho, acho que ela pode progredir muito rapidamente".

Esteban Ocon, Haas VF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Muller ingressou na Haas em 2022 e trabalhou anteriormente no simulador da equipe antes de progredir para a função de engenheira de desempenho. Komatsu diz que a razão para qualquer nomeação na equipe é como um indivíduo "se encaixa na equipe e maximiza o desempenho e que Laura é a escolha correta".

Ele acrescentou: "Laura veio para trabalhar no simulador. E depois em alguns eventos de corrida. Depois, fizemos um rodízio de engenheiros de desempenho nos últimos dois anos. Quando se trata de ter uma engenheira de corrida, ela expressou seu interesse [no trabalho]. E em termos de sua comunicação pelo rádio, ela é muito clara, muito calma".

"Quando eu soube que Esteban estava chegando, eu sabia que, além do lado técnico, o lado da personalidade é muito importante, especialmente se você for um engenheiro de corrida. Então, pude ver que a combinação Laura/Esteban poderia funcionar muito bem".

Ocon e Muller, juntamente com Bearman e O'Hare, começaram a construir seus relacionamentos à medida que a equipe adota sua nova formação de pilotos e engenheiros de corrida. Eles fizeram sua primeira corrida durante o programa de testes na semana passada em Jerez e, na próxima semana, todos participarão do ajuste de assento na Itália.

Quais PERIGOS para HAMILTON na FERRARI? DEBATE com Antony Curti, que traça paralelo entre F1 e NFL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!