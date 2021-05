Estamos apenas na quinta etapa da Fórmula 1 2021, mas as movimentações para o grid de 2022 já estão a mil e, nesta quarta (19), tivemos a confirmação de mais uma renovação de contrato: Lando Norris, que seguirá com a McLaren após um acordo que vale para múltiplas temporadas.

Norris, de 21 anos, estreou com a McLaren em 2019 e, desde então, conquistou dois pódios com a equipe, o mais recente sendo no GP da Emilia Romagna no mês passado.

O contrato do britânico com a McLaren chegaria ao fim neste ano, mas a equipe confirmou na quarta, antes do GP de Mônaco, que um novo acordo havia sido firmado. Com isso, Norris ficará com a McLaren em "2022 e além".

Assim, a McLaren tem sua dupla garantida pelo menos até o fim de 2023, quando chega ao fim o contrato atual com Daniel Ricciardo. O australiano foi contratado pela equipe ainda no início do ano passado, para ocupar a vaga deixada por Carlos Sainz, após o espanhol confirmar sua ida para a Ferrari.

"Estou muito feliz por estender meu relacionamento com a McLaren a partir de 2022", disse Norris.

"Estando com a equipe há quase cinco anos, me sinto parte da família aqui e não imaginava começar uma nova fase da minha carreira em outro lugar. A McLaren me dá todo o apoio desde as categorias de base e gostei muito de aprender e me desenvolver como piloto aqui".

"Meu compromisso com a McLaren é claro: quero vencer corridas e me tornar campeão, e quero fazer isso com a equipe. Desde a minha chegada, em 2017, nossa progressão tem sido consistente, e temos ambições claras para o futuro".

Andreas Seidl, chefe da McLaren, disse que a decisão de estender o contrato de Norris foi "muito simples" para a equipe, com sua performance e evolução desde a estreia.

"Ele é uma peça integral de nosso plano de recuperação e seus números até aqui, com dois pódios no último ano, mostram que ele é um competidor formidável na pista. Assim como ele, temos fortes ambições sobre nosso futuro juntos e estou feliz que vamos seguir essa jornada".

"Em Lando e Daniel temos uma dupla emocionante e muito talentosa, e esse anúncio é um sinal forte de comprometimento com o próximo capítulo da McLaren a partir de 2022 e além".

Norris inicialmente se juntou ao programa de jovens talentos da McLaren em 2017, antes de terminar com o vice na F2 no ano seguinte, antes de sua passagem à F1. O britânico conquistou seu primeiro pódio no GP da Áustria de 2020, ajudando a McLaren a conquistar o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

"Estou muito feliz com a extensão de nosso acordo com Lando para 2022 e além", disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing.

"Ele tem sido crucial em nossa volta à forma na McLaren e estamos orgulhosos do crescimento que ele mostrou desde que chegou em 2017. Lando é um dos grandes talentos do grid da F1 e mal podemos esperar para vê-lo continuar a mostrar sua força dentro e fora das pistas".

Com a confirmação de Norris, chegamos a 10 das 20 vagas para 2022 fechadas. Além de Norris e Ricciardo na McLaren, já estão garantidos no grid Charles Leclerc e Sainz na Ferrari, Mick Schumacher e Nikita Mazepin na Haas, Max Verstappen na Red Bull, Sebastian Vettel na Aston Martin, Fernando Alonso na Alpine e Nicholas Latifi na Williams.

