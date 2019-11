GALERIA: Veja as melhores imagens do GP do México de Fórmula 1

Lewis Hamilton se valeu de estratégia ousada da Mercedes para faturar o GP do México, que rendeu ao britânico seu 83º triunfo na Fórmula 1. Apesar do brilhantismo do pentacampeão, que está cada vez mais próximo do hexa, não foi só a vitória da 'Flecha de Prata' que movimentou o autódromo Hermanos Rodríguez no último domingo. Além das disputas na pista, o evento teve uma série de atrações especiais na Cidade do México. Confira as melhores fotos na galeria acima.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.