Lewis Hamilton disse que ao ser pressionado por Sebastian Vettel no início do GP do México, o alemão arriscou uma "grande batida".

Hamilton foi pressionado por Vettel na descida para a curva 1 no início da corrida, um movimento que ele chamou de "perigoso", antes de perder brevemente a traseira do carro nas zebras, enquanto Max Verstappen tentava passar por dentro.

Esse momento quase levou Hamilton a bater na Ferrari de Vettel e, apesar de ter forçado Verstappen a ir para a grama, ele evitou o contato e se recuperou, saindo do quinto lugar para vencer a corrida.

Quando Hamilton disse na coletiva de imprensa pós-corrida que Vettel havia tentado o melhor possível para bloqueá-lo no início, o alemão falou que não o viu e depois riu: "Mas se eu tivesse visto você, sim, eu teria tentado!"

Falando mais detalhadamente sobre a primeira volta, Hamilton disse: "Na verdade, tive um bom começo e estava me aproximando de Charles e Seb, chegando, chegando e pensando: 'Estou na linha branca (lateral da pista), não tenho para onde ir...'.”

"E ele continuou vindo e eu tive que evitar as rodas dele, caso contrário isso poderia ter causado uma grande batida."

"Então eu estava cercado por um monte de carros, freei na curva 1 e de repente Max estava ao meu lado.”

"Eu sempre deixo muito espaço para Max. É a coisa mais inteligente que você pode fazer, mas não havia muito espaço a dar."

"Então quase bati em Vettel. Perdi minha traseira e fui direto para a grama... foi arrepiante."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, aplaudiu Hamilton por ter evitado uma situação que poderia tirá-lo da prova.

"Acho que isso é claramente algo que é uma combinação de talento, aprendizado e experiência.”

"Ele é realmente ótimo. Em algumas ocasiões, ele escapou do que teria sido uma situação de fim de corrida.”

"Em Montreal, ele evitou o contato com Sebastian milagrosamente [depois que Vettel saiu da pista e se juntou de volta].

"Depois, um contato aqui com Seb na reta e, apenas alguns segundos depois, lado a lado com Max nas curvas 2 e 3.”

"Ele parece ter essa grande capacidade de colocar este carro no lugar certo.”

Wolff descreveu a manobra de Vettel à esquerda em direção a Hamilton na reta no início como uma "manobra muito difícil", mas compreendeu que o piloto da Ferrari e disse que não sabia que Hamilton estava lá.

"Era na frente, na direita e na esquerda, e essas coisas podem acabar mal na reta a [muitos] quilômetros por hora", disse Wolff.

