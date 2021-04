O game F1 2021 será a primeira edição da Codemasters desde que sua aquisição pela EA foi concluída no início deste ano, e está previsto para ser lançado no dia 16 de julho.

O jogo contará com Ímola, Portimão e a nova pista de rua de Jeddah, que estará "disponível para todos os jogadores como conteúdo de pós-lançamento gratuito" para permitir que os players concluam as 23 corridas programadas atualmente para a F1 este ano.

A adição de Ímola e Portimão ocorre após o F1 2020 não apresentar nenhuma das novas pistas que foram adicionadas ao calendário por causa da pandemia de Covid-19, levando a pedidos de fãs para sua introdução na edição seguinte.

O F1 2021 também contará com um novo modo de história chamado "Braking Point", que verá os jogadores "embarcarem em uma jornada épica" à medida que passam da Fórmula 2 para a Fórmula 1.

O modo irá "mergulhar os jogadores no mundo glamoroso da F1, dando um gostinho do estilo de vida dentro e fora da pista: as rivalidades, emoção e dedicação necessárias para competir no mais alto nível." Também irá reintroduzir o rival fictício Devon Butler, que apareceu no F1 2019.

"Braking Point é uma inovação empolgante que levou anos para ser feita", disse o diretor de jogos da franquia, Lee Mather.

"Estamos orgulhosos de expandir a experiência de jogo e permitir que os players vivam os altos e baixos da Fórmula 1 dentro e fora da pista. O Braking Point transforma o jogo e coloca os jogadores no centro do palco no maior espetáculo de corrida do planeta."

O modo driver-manager My Team retornará para o F1 2021, e agora contará com pelo menos sete pilotos clássicos para o modo, que será revelado em uma data posterior.

Outras adições ao jogo incluem um novo modo carreira para dois jogadores, permitindo que os players trabalhem durante as temporadas com um amigo online, e um início de temporada real para o modo de carreira, que permite aos jogadores começarem a temporada a qualquer momento com a pontuação ‘real’.

"Estamos criando mais opções e novas maneiras de jogar", disse o diretor sênior da franquia Paul Jeal.

"O Real-Season Start permite que os jogadores alinhem suas carreiras à temporada da F1. A adição do modo carreira para dois jogadores traz novos desafios ao icônico modo de jogo.”

"Os jogadores agora podem escolher jogar cooperativamente e compartilhar o sucesso ou competir e lutar pela glória pessoal."

F1 2021 estará disponível no PlayStation 5 e Xbox Series X/S, tornando-se o primeiro título F1 disponível nas plataformas de última geração, bem como no PlayStation 4, Xbox One e PC.

GENIALIDADE, CAUSOS e 'TRETAS' de GALVÃO BUENO: Ex-diretor faz revelações do narrador de F1 da Globo

TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.