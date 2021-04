Lewis Hamilton disse que sua rivalidade com Sebastian Vettel é a sua favorita de toda a carreira na Fórmula 1 até agora, acreditando que suas batalhas ajudaram a aproximá-los.

Hamilton e Vettel ganharam coletivamente 10 dos últimos 11 campeonatos de pilotos de F1 e disputaram o título em 2017 e 2018, quando correram pela Mercedes e Ferrari, respectivamente.

Hamilton foi capaz de derrotar Vettel em ambos os anos, mas a dupla passou por uma série de lutas e momentos tensos durante as brigas pelo título.

Questionado sobre sua rivalidade favorita na história da F1, Hamilton escolheu "as batalhas minhas e de Seb", chamando-as de "minhas favoritas até agora".

Hamilton expandiu sua resposta explicando como ele tinha total respeito e apreciação por todo o trabalho que ele e Vettel fizeram quando lutaram entre si, e elogiou o agora piloto Aston Martin.

"Saber como é difícil estar onde estamos hoje, saber que estava competindo contra um piloto incrível, e não só isso, mas um grande homem em Seb", disse Hamilton.

"Ele é tetracampeão mundial. Em última análise, quando você está competindo contra outra equipe ao mesmo tempo, a Ferrari, que era muito forte na época - custou muito de nós dois naquele período para permanecermos focados, para entregar resultados no fim de semana.”

"Acho que embora tenha sido um período difícil para nós, acho que provavelmente nos aproximou também, porque o respeito que temos é enorme".

A luta de Hamilton contra Max Verstappen pelo campeonato mundial deste ano já está sendo considerada uma possível grande rivalidade na F1.

Hamilton disse que "não pode presumir" o que vai acontecer tão cedo na temporada, mas falou sobre como ele aprecia as lutas por títulos.

"Para mim, acho que lutar com Seb, lutar com Valtteri [Bottas], você só quer lutar com os melhores pilotos e [estar] o mais próximo possível", disse Hamilton.

"Então, você pode tentar e ganhar um pouco mais do que seus concorrentes para obter os resultados."

Hamilton disse que a batalha contra Verstappen teria uma dinâmica diferente de suas lutas contra Vettel, dada a experiência reduzida do piloto da Red Bull.

"É diferente agora, é claro", disse Hamilton. “Se estou competindo com o Max, ele não tem a formação que o Seb tem, mas obviamente tem a chance de ser um futuro campeão.”

"Seja agora ou mais tarde, depende do trabalho que a equipe e eu fazemos, em última análise."

