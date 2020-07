A Fórmula 1 está de volta, mas a Globo não terá Galvão Bueno nas transmissões do fim de semana. A TV confirmou que Cléber Machado será o comandante da cobertura do GP da Áustria, domingo, às 10h10. O jornalista é famoso no automobilismo justamente pela narração de uma etapa austríaca (2002), na qual lançou o famoso "hoje não, hoje sim", retratando o episódio em que Rubens Barrichello foi obrigado a ceder vitória a Michael Schumacher.

Os treinos livres e a sessão classificatória serão transmitidas nos canais SporTV, de TV fechada, com narração de Sergio Maurício. Nos TLs, os comentários serão do estreante Rafael Lopes, que estará ao lado de Luciano Burti no treino que define o grid de largada.

O ex-piloto de testes da Ferrari na F1 também comentará a corrida, ao lado de Felipe Giaffone, competidor da Copa Truck. A reportagem, como de costume, será feita in loco, direto do circuito, por Mariana Becker.

Método de trabalho

Em função da pandemia do novo coronavírus, a Globo, buscando condições de trabalho seguras para seus funcionários, vetou todas as viagens. Exceções são válidas para "casos extremos" e para o repórter que acompanha cada etapa do campeonato.

Assim, os treinos serão feitos do Rio de Janeiro, enquanto as corridas serão realizadas em São Paulo. A cada etapa, Burti e Giaffone se revezarão nos comentários dos treinos via Skype, indo para o estúdio apenas nos domingos.

Confira os horários