A Fórmula 1 está de volta! E com ela uma série de novidades no Motorsport.com. Em todas as quartas-feiras antes de um GP, o programa Telemetria trará todos os preparativos para a corrida do fim de semana.

Nesta primeira edição, os jornalistas Felipe Motta e Erick Gabriel recebem Ricardo Penteado, engenheiro que trabalhou por quase 20 anos na F1 com a Renault, e o ex-piloto Enrique Bernoldi, que correu pela Arrows em 2001 e 2002.

Assista ao Telemetria AO VIVO

PODCAST: A F1 está de volta! Saiba tudo sobre o 'novo normal' da categoria

