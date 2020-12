A volta de um brasileiro ao grid da F1 depois de três anos não fez com que a emissora detentora dos direitos de transmissão abrisse uma exceção, quando corridas da principal categoria do automobilismo mundial normalmente ocupam as tardes de domingo.

Quem quiser assistir a estreia de Pietro Fittipaldi na F1 terá que sintonizar o SporTV, com o GP de Sakhir com largada programada para às 14h10. Isso se deve à realização da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol, com jogos entre Santos X Palmeiras e Grêmio X Vasco da Gama. Oficialmente, a emissora ainda não confirmou a informação.

Ao contrário da primeira corrida em Sakhir, que teve a narração de Everaldo Marques, desta vez será Sergio Maurício que dará voz às ações de pista no Oriente Médio.

O fim de semana também terá a última etapa da F2, com a possibilidade de título de Mick Schumacher.

FÓRMULA 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 14h30 SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 11h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 14h SporTV 2 Corrida Domingo 14h10 SporTV Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 9h10 Canal do YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 9h20 Canal do YouTube da F1 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após Quali PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

