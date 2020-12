FIA permite que Alonso participe de teste de “jovens pilotos” em Abu Dhabi

Fernando Alonso deve voltar ao carro da Renault de Fórmula 1, ao participar do que foi originalmente anunciado como um teste de “jovens pilotos” na terça-feira após o GP de Abu Dhabi.

As portas foram abertas para o bicampeão do mundo participar, em uma decisão da FIA que deixou algumas equipes rivais furiosas, pois acreditam que o time de Enstone terá uma vantagem clara ao ter seu futuro piloto.

O teste de Abu Dhabi deveria ser originalmente com carros de teste com pneus de 18 polegadas, com todas as equipes participando como parte dos preparativos para 2021.

No entanto, com as mudanças de regras e, portanto, a introdução dos novos pneus adiada até 2022, posteriormente se transformou em um teste de jovens pilotos, com até dois carros por equipe.

Algumas equipes queriam que o teste fosse cancelado, mas todas concordaram em permitir que os novatos corressem.

Os regulamentos esportivos da F1 de 2020 foram ajustados para clarificar o formato do teste assim: “Um teste opcional de um dia, com o único propósito de proporcionar aos jovens pilotos a oportunidade de testar um carro de Fórmula 1 atual, realizado no circuito em que a última prova do campeonato seja realizada. Até dois carros podem ser usados ​​simultaneamente para este teste.”

As regras também observam que os pilotos qualificados para o teste “devem possuir uma Licença Internacional A; e a menos que aprovado de outra forma pela FIA, não tenha competido em mais de duas corridas do Mundial de F1 durante sua carreira.”

Duas equipes, McLaren e Racing Point, decidiram há alguns meses que não iriam participar, essencialmente porque não tinham jovens pilotos que precisassem de milhas, e havia pouco a ganhar.

No entanto, depois que Alonso assinou com a Renault, sua equipe começou a fazer lobby para que o espanhol pudesse fazer o teste de Abu Dhabi, com base no fato de que ele estava fora da F1 há dois anos.

Até agora, ele só conseguiu completar um dia de filmagem de 100 km em Barcelona com o carro atual, junto com uma longa participação em vários circuitos com um modelo 2018.

Em uma série de reuniões em finais de semana de corrida recentes, algumas equipes expressaram sua oposição a Alonso fazer o teste, notadamente McLaren, Ferrari e Racing Point.

Todos consideraram que a Renault poderia potencialmente ganhar uma vantagem ao permitir que seu piloto veterano experimentasse o carro atual e, assim, contribuir para seu desenvolvimento durante o inverno.

“Acho que nas regras está dito que não podem ser pilotos que fizeram no máximo dois GPs”, observou o chefe da McLaren Andreas Seidl em Ímola quando questionado pelo Motorsport.com.

“E então dá a oportunidade para a FIA também, a seu próprio ou exclusivo critério, fazer exceções lá.”

“Mas, novamente, isso não muda o único propósito geral deste teste, que é um teste de jovens pilotos. Portanto, acho que realmente não há muito a ser discutido neste tópico.”

“Fernando é um grande piloto de F1, com um grande histórico de sucesso. E eu realmente não consigo ver como ele se encaixa no propósito único de um jovem piloto.”

Essa oposição, por sua vez, levou à frustração do lado da Renault, com Cyril Abiteboul dizendo ao Motorsport.com: “Era normal tentar jogar qualquer pequeno jogo possível. Mas a maioria das equipes é mais pragmática. Só precisamos esperar que a FIA o faça. A Renault faz muito pelos jovens pilotos.”

Em uma reunião de diretores esportivos no Bahrein hoje, o diretor de corridas da FIA, Michael Masi, confirmou oficialmente que o teste agora foi aberto, graças a uma decisão que se entende ter vindo do presidente da FIA, Jean Todt, usando o "a menos que aprovado de outra forma pela FIA ”na redação do regulamento.

O teste foi aberto a pilotos que não correram em 2020, e além de Alonso, a Red Bull deve colocar Sebastien Buemi em um de seus carros, enquanto o piloto reserva regular e Robert Kubica guiará pela Alfa Romeo.

Acredita-se que Jack Aitken - que pode fazer uma segunda largada com a Williams se Lewis Hamilton não retornar para competir em Abu Dhabi - também recebeu aprovação para guiar.

A decisão de permitir que Alonso corresse deixou os rivais irritados, principalmente os concorrentes próximos, McLaren e Racing Point, que há muito optaram por se ausentar do teste.

Assim como a Renault, ambos terão novos pilotos em 2021 que poderiam, em teoria, ter se beneficiado de um dia introdutório de testes com suas novas equipes, se tivessem tempo suficiente para resolver questões contratuais e fazer lobby para que a corrida de Abu Dhabi fosse aberta a qualquer pessoa.

