A Haas finalmente anunciou nesta quarta-feira (02) que Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial, Michael Schumacher, fará sua primeira temporada na F1 em 2021 com a equipe norte-americana.

Com o anúncio, o piloto de 21 anos atendeu a imprensa para falar sobre esse momento em sua carreira. Vale lembrar que ele poderá se sagrar campeão de F2 no próximo fim de semana em Sakhir.

Mick falou sobre o fato de conseguir seguir os passados do pai e declarou amor ao esporte e à F1.

"É incrível competir no mesmo esporte que acho que todos amamos muito”, disse Mick. “Então, poder seguir um caminho semelhante, conhecer o esporte de dentro para fora, realmente é incrível e para finalmente alcançar meu objetivo. Obviamente, o objetivo de todos é a F1, todos os pilotos jovens querem chegar à F1. Então, ser um desses 20 pilotos é algo incrível. E estou realmente feliz que tudo esteja confirmado e que eu realmente estarei no grid no próximo ano."

A era Schumacher fez o interesse da F1 crescer muito na Alemanha, tendo uma queda após a sequência de títulos. Mick quer além de aumentar o interesse no esporte, motivar o surgimento de novos talentos.

"Bem, espero que se torne grande novamente. Mas, obviamente, é ótimo para mim representar meu próprio país. Vai ser ótimo ter a bandeira no carro. Com sorte, vou inspirar as crianças a também tentarem seguir seus sonhos e, com sorte, recuperar alguns bons talentos no kart."

Schumacher também falou da influência que teve desde criança, por conta do pai, e também se a F1 era o destino mais provável desde o início.

"É como se os carros e motores sempre fizessem parte da minha vida. E foi muito rápido, o kart, a passagem pelas categorias de acesso, para chegar onde estou agora. Se era destinado ou não, acho que é muito difícil dizer. No momento, é ótimo que eu tenha realizado meu sonho, que foi realmente um sonho de uma vida inteira."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA: Rico Penteado 'antecipa' GP de Sakhir e destaca quem deve sair na frente em prova da F1

PODCAST: O 'milagre' grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1