Ayrton Senna será assunto de uma série do Bom Dia SP que, em três episódios, vai mostrar a relação do piloto com São Paulo. A repórter Paola Patriarca entrevista vizinhos da Zona Norte da cidade, onde Senna morou na infância, que acompanharam a trajetória do menino apaixonado por kart e mostra as artes e homenagens espalhadas pela cidade.

A sobrinha do piloto, Lallali Senna, que produziu o busto de 3,5 metros de altura e 550 quilos que fica no Autódromo de Interlagos, conversou com a repórter e conta, na série, como foi o processo de produção. A artista plástica ainda revela o momento que encontrou a alma do tio na escultura.

“Enquanto eu estava fazendo a ampliação, eu olhava de perto, mexia um pouquinho, ia para frente, para trás, descia do andaime, ia lá 10 metros de distância, via se tinha ficado bom. De repente eu olhei para a escultura e foi como se ela estivesse me olhando de volta. Foi uma coisa de uma hora para outra que parece que ela viveu. Foi impressionante. Era como se eu estivesse vendo o ‘Becão’, como a gente o chamava, pela primeira vez desde a última vez que o vi. Nesse momento foi uma memória muito profunda que veio à tona, que nem eu conhecia mais”, afirmou.

A série, que estreia dia 29 de abril e é uma parceria com o G1 São Paulo, mostra ainda o pequeno conjunto habitacional de Santo André em que os moradores colocaram nomes de todas as 18 ruas em homenagem ao ídolo brasileiro e ao mundo da Fórmula 1.

Um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, também será assunto no Esporte Espetacular deste domingo, dia 28, em uma matéria especial sobre suas memórias como ídolo no Brasil. A reportagem ouviu Castilho de Andrade, jornalista e diretor de imprensa do GP de Brasil de F1; e Marcus Santos, empresário e colecionador, que acompanharam de perto a carreira de Ayrton Senna e analisam sua importância para o esporte brasileiro.

Ao mesmo tempo, o repórter Marcelo Courrege vai até uma escola em São Paulo, que leva o nome do piloto, para conversar com crianças que não tiveram a oportunidade de vibrar com suas vitórias e feitos nas pistas, e apresentar quem foi Senna. Para fazer a conexão entre os personagens, a matéria explora o famoso “Tema da Vitória”, imortalizado nas vitórias do brasileiro. O programa deste domingo começa mais cedo, às 9h45.

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!