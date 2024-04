Próximo dos 30 anos da morte de Ayrton Senna, um dos carros mais icônicos do tricampeão da Fórmula 1, o Honda NSX vermelho, está à venda, com o dono pedindo um valor de 500 mil euros (aproximadamente R$3,2 milhões).

Este Honda NSX vermelho das fotos é um dos carros mais famosos de Senna. Originalmente, o esportivo foi registrado em 1991 em Portugal. O Auto Trader, site britânico de compra e venda de veículos on-line, divulgou que o atual proprietário do carro anunciou este carro por lá.

Vale lembrar que Senna foi fotografado regularmente com o NSX vermelho enquanto esteve em Portugal e o carro apareceu no filme de Senna "Racing is in my Blood" lançado em 1992.

O Honda NSX foi a primeira tentativa da marca de fazer um supercarro de motor central capaz de rivalizar com modelos da Ferrari na época, por exemplo. Ele trazia atrás dos bancos um 3.0 V6 aspirado e capaz de entregar 283 cv de potência e câmbio manual, como no carro de Senna, que corria para a equipe McLaren Honda entre 1988 e 1993.

O Honda NSX vermelho de Senna, que acaba de ser colocado à venda e atualmente propriedade de Robert McFagan, é o carro NSX que foi mantido em sua casa portuguesa enquanto ele estava no país e ele foi fotografado lavando o carro em 1991.

Senna também possuía outros dois NSX, um pessoal preto no Brasil e outro NSX preto comprado para ele por seu empresário Antonio Braga. Como parte do 25º aniversário do trágico falecimento de Senna em 2019, o Honda NSX vermelho foi levado ao circuito de Ímola e conduzido por Giancarlo Minardi diante de um local lotado de fãs de Senna.

Robert McFagan, atual proprietário do Honda NSX de Senna, comentou: "Comprei o carro pela primeira vez em 2013, durante uma viagem ao Algarve, em Portugal, e tenho-o possuído desde então, onde está orgulhosamente guardado na minha propriedade em East Sussex. O NSX vermelho de Senna foi-lhe oferecido pela Honda com quem tinha parceria comercial e Senna utilizou com frequência e foi fotografado com o carro durante as suas estadias em Portugal". O carro tem atualmente pouco mais de 63.000 km rodados.

AZEDOU? SAINZ E LECLERC não falam mais a mesma língua? Como FERRARI vai REAGIR?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!