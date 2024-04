Os fãs da Fórmula 1 vão experimentar um ângulo de câmera totalmente novo do GP da Espanha, após a aprovação da Comissão da F1 esta semana.

Embora as equipes e os chefes não tenham conseguido chegar a um acordo sobre uma nova estrutura de pontos no encontro de Genebra na quinta-feira, eles assinaram planos para que novas câmeras nas traseiras dos carros aparecessem no evento de Barcelona.

A nova câmera oferecerá aos fãs uma perspectiva única sobre os carros que perseguem, já que ela será colocada no topo da estrutura traseira do carro.

Assim, enquanto anteriormente a visão traseira incluía a tampa do motor e a asa traseira, o novo ângulo oferecerá uma visão traseira desobstruída – o que deverá ser extremamente espetacular quando os carros estiverem lado a lado.

Falando ao Motorsport.com no início deste ano sobre os planos, o diretor de transmissão e mídia da F1, Dean Locke, disse que o novo ângulo deve ser capaz de espelhar algumas das espetaculares imagens que obtemos em outras categorias de corridas – especialmente corridas de carros de turismo e de sedã.

“Nossa câmera traseira [a versão anterior] do roll hoop é boa, mas está no meio do carro”, disse ele.

“Então, você não consegue o que fazemos na Porsche Supercup, em que colocamos algo na luz traseira e você consegue ver aqueles dois carros que estão muito, muito próximos.”

A F1 trabalhou com a Aston Martin e a FIA em alguns experimentos com a nova câmera traseira no ano passado.

Embora a vista oferecida fosse espetacular, posicionar uma câmera em um local tão extremo não era isento de dificuldades.

Locke acrescentou: "Foi realmente incrível e gostamos muito, mas fica muito longe do nosso processador. Nesse tipo de cabo você pode ter muita interferência e coisas assim. Então, estamos trabalhando em alguns problemas."

Superados os problemas técnicos, o obstáculo final foi conseguir a aprovação das equipes e da FIA, porque a localização da câmera fica em uma área crítica de segurança do carro.

Mas com todos convencidos de que não houve pontos negativos no uso da câmera, o plano foi agora aprovado para operar as câmeras adequadamente nos eventos do GP da Espanha.

