Com a incerteza sobre o calendário 2020 da Fórmula 1, diversas pistas que fizeram parte do mundial no passado buscam voltar a integrar o circo da categoria. Duas delas, Ímola e Nurburgring conseguiram o feito e, enquanto a F1 busca fechar o cronograma do ano, mais uma tenta uma vaga: a Turquia.

O gabinete da Presidência da República do país confirmou que o governo e o Circuito de Istambul trabalham em um projeto para trazer de volta o GP da Turquia de F1 ao calendário de 2020, o que poderia ser a primeira prova desde 2011.

O anúncio foi feito na página oficial do governo, confirmando o trabalho com a direção do circuito. No momento, o calendário da F1 está fechado até primeiro de novembro, com o GP da Emilia-Romagna em Ímola.

"Sob os auspícios presidenciais da República da Turquia, buscamos a inclusão do país no calendário de 2020 e o Istambul Park continua a trabalhar a organização de corridas de Fórmula 1", diz o comunicado.

No momento, a Turquia se encontra em uma situação de baixa na pandemia, com uma média diária de mil novos casos e cerca de 20 mortos por dia.

O Istambul Park é um dos circuitos mais adorados pelos fãs do esporte e foi muito bem recebido pelos pilotos nos anos que a F1 correu no local, mas foi alvo de críticas de alguns pilotos como Jenson Button, que criticou as ondulações na pista na edição de 2006 do GP, levando muitos pilotos a rodar. A pista, desenhada por Hermann Tilke e Bernie Ecclestone, já foi descrita pelos seus criadores como "o melhor circuito do mundo"

A F1 teve o GP da Turquia em seu calendário por sete temporadas, entre 2005 e 2011. No total, cinco pilotos venceram a prova, sendo que o brasileiro Felipe Massa é o maior vencedor, com três triunfos. Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel completa a lista. A MotoGP também já correu no local, com etapas em 2005 e 2006.

VÍDEO: Reginaldo Leme comenta provas favoritas da F1 e detona Mônaco

PODCAST: O debate de fãs e 'haters' sobre domínio de Hamilton