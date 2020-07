Na última semana, o argentino Esteban Tuero passou por um grande susto na Argentina. O ex-piloto da Minardi na Fórmula 1 se envolveu em um acidente quando andava de moto em Buenos Aires, terminando com três fraturas. Mas o piloto já recebeu alta do hospital e está em casa se recuperando.

Tuero, que se aposentou das pistas no final de 2016 após uma extensa carreira no esporte, estava andando de moto em Buenos Aires quando se envolveu em um acidente na última semana. Após alguns dias internado no Hospital Britânico, ele recebeu alta para continua sua reabilitação em casa.

Segundo a família do piloto, de 42 anos, o acidente resultou "em três fraturas: na clavícula, costela e punho". Mas a cirurgia feita teve resultados satisfatórios.

No momento de sua estreia na F1, no GP da Austrália de 1998, Tuero tinha apenas 19 anos e 320 dias, sendo o terceiro piloto mais jovem da história da F1 à época, atrás apenas de Mike Thackwell e Ricardo Rodriguez.

Desde então, ele já caiu para oitavo na lista, com a entrada de Fernando Alonso, Jaime Alguersuari, Lance Stroll, Max Verstappen e Lando Norrisl

O ponto alto de sua única temporada na F1 foi um oitavo lugar no GP de San Marino. Ao longo da temporada de 1998, que teve 16 etapas, ele viu a bandeira quadriculada apenas outras três vezes, mas todas fora do Top 10.

Na última etapa da temporada, o GP do Japão, ele teve um ferimento no pescoço após uma colisão com a Tyrell de Toranosuke Takagi. Os pedaços que saíram dos carros de ambos são apontados como os responsáveis pelo pneu furado que levou ao abandono de Michael Schumacher, em uma corrida em que ele e a Ferrari buscavam o título.

Na pré-temporada de 1999, Tuero tinha o contrato pronto para seguir com a Minardi, mas decidiu sair da F1 para voltar a correr na Argentina. Nos anos seguintes, ele correu na TC2000, Turismo Carretera, Top Race e Turismo Nacional. Fora da Argentina, ele correu parcialmente no Mundial de GT da FIA com a equipe Larbre.

