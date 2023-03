Carregar reprodutor de áudio

Duas semanas após o GP do Bahrein, o grid da Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, em mais uma edição do GP da Arábia Saudita. E a prova no rápido circuito de Jeddah deve trazer respostas importantes às dúvidas deixadas pela etapa do Sakhir.

Na abertura da temporada 2023, Max Verstappen e a Red Bull passearam, vencendo de forma dominante. O ritmo apresentado pela equipe austríaca fez com que muitos apostassem que o campeonato será vencido de forma fácil pela dupla.

Mas, por outro lado, outros apontam o fato da F1 ter corrido apenas no Bahrein em 2023. Por isso, o GP da Arábia Saudita, que possui características bem distintas do circuito do Sakhir, deve trazer uma visão mais clara da ordem de forças da temporada, e se a Red Bull realmente terá mais um passeio em busca do título.

Para além da Red Bull, a prova de Jeddah deve mostrar a real situação das disputas entre Ferrari, Aston Martin e Mercedes, além dos demais pelotões do grid de 2023.

Junto da Fórmula 1, a Fórmula 2 também acelera neste fim de semana. Vencedores no Bahrein, Theo Pourchaire e Ralph Boschung lideram o campeonato, separados por apenas quatro pontos (32 a 28 para o francês), enquanto Enzo Fittipaldi é o 12º colocado com três pontos, após um fim de semana de estreia complicado.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita, o segundo da temporada 2023 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 10h30 Bandsports Classificação Sábado 14h Band e Bandsports Corrida Domingo 14h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h55 Bandsports Classificação Sexta-feira 12h Bandsports Corrida 1 Sábado 12h10 Bandsports Corrida 2 Domingo 10h15 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

