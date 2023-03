Carregar reprodutor de áudio

A Andretti dá mais um sinal de que não desistiu, e segue firme, na missão de entrar na Fórmula 1. A equipe contratou Nick Chester, ex-chefe de tecnologia da Renault, para ser o diretor técnico da equipe na principal categoria do automobilismo.

Chester, que substituiu James Allison como diretor técnico da equipe de Enstone em 2013, quando ainda era conhecida como Lotus, permaneceu no comando das operações técnicas até 2020. Posteriormente, ele se juntou ao time da Mercedes na Fórmula E, onde fez parte da conquista dos títulos consecutivos de pilotos em 2020-21 e 2021-22, e permaneceu lá na transição inicial para McLaren.

Na busca da Andretti pela experiência na F1, uma fonte confirmou ao Motorsport.com que a equipe conseguiu atrair Chester para liderar suas operações técnicas enquanto continua seus planos de expansão. A equipe norte-americana, após um período divulgando publicamente seus planos de ingressar na categoria, apresentou sua manifestação oficial de interesse para fazer parte do grid à FIA, já que o órgão regulador abriu o processo de inscrição para 2025.

No entanto, a declaração de interesse de Andretti ganhou reações frias das equipes atuais, com eles tentando aumentar a taxa de inscrição de US$ 200 milhões para US$ 600 milhões. Para aumentar suas chances de garantir uma entrada, a Andretti se associou à General Motors para introduzir a marca Cadillac na F1, embora isso não envolva a marca americana produzindo sua própria UP.

As instalações da equipe em Indiana estão em processo de expansão enquanto a equipe está contratando engenheiros para cargos em Banbury – sugerindo que a instalação da Fórmula E na cidade de Oxfordshire também abrigará parte do time de F1. Andretti foi abordado para comentar a contratação de Chester, mas o Motorsport.com não recebeu resposta.

Nick Chester ingressou na F1 com a Simtek em 1994 antes de se mudar para a Arrows em 1995, tornando-se depois o engenheiro de Damon Hill em 97 - antes de trabalhar com Mika Salo e Pedro de la Rosa.

Ele então se mudou para a Benetton em 2000 para se juntar à equipe de testes, permanecendo com a equipe de Enstone em suas várias formas por quase 20 anos.

Nesse ínterim, a McLaren recentemente contratou Chris Dyer, o engenheiro de corrida de Michael Schumacher na Ferrari durante muitos de seus anos vitoriosos na F1, para reforçar seus departamentos técnicos de Fórmula E e Extreme E.

