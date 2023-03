F1: Marko explica diferença entre domínio da Red Bull e Mercedes

Carregar reprodutor de áudio

Depois de quatro anos de domínio por parte da Red Bull, a Fórmula 1 fez uma grande mudança técnica nas unidades de potência em 2014, ano em que se iniciou a atual era híbrida - e época na qual a Mercedes dominou com grande superioridade.

Pensando em uma maneira de igualar o grid, a F1 estabeleceu em 2022 uma das maiores mudanças técnicas da história da categoria. E depois de um ano 'em ação' com as novas regras e já no começo da segunda temporada, a Red Bull parece continuar sendo, claramente, a grande referência a ser seguida, estando muito à frente do restante dos rivais.

Por conta disso, alguns fãs e especialistas acreditam que o time de Milton Keynes possa igualar o passado de domínio vivido pela equipe alemã. Contudo, nem todos pensam dessa forma. Helmut Marko, conselheiro do esquadrão austríaco e uma das vozes mais 'autorizadas' neste sentindo, explicou para o canal OE24 por que não se pode comparar as duas situações.

"A grande diferença é que naquela época, recebíamos um motor vindo da Renault, que tinha pelo menos 50CV a menos em comparação com o deles. Agora, a Mercedes é a única responsável por essa situação atual, em que não apresentam nenhuma possibilidade de lutar por vitórias", destacou.

Se a situação das flechas de prata é complicada, com um conceito de carro que parece não encaixar com essa nova normativa técnica, o conselheiro da Red Bull acredita que os alemães possam dar um passo adiante se disserem 'adeus' ao seu atual modelo. Por outro lado, reconhece que o teto orçamentário pode fazer com que seja mais complicado mudar de conceito neste momento.

"O limite de orçamento dificulta a melhora constante de um carro ao longo do ano, portanto, desenvolver um carro completamente novo é muito difícil, a menos que atinjam a marca imediatamente, mas isso nunca pode ser dado como garantido."

A Mercedes surpreendeu a todos nos testes de pré-temporada de 2022 com um carro "sem sidepod" que rapidamente alarmou seus rivais, mas logo depois decepcionou com seus resultados. Porém, os alemães conseguiram dar a volta por cima no final do ano passado e por conta disso continuaram com aquele conceito "errado" por mais um ano.

Agora, o próprio Toto Wolff, chefe da equipe, reconheceu que esse projeto nunca será tão competitivo a ponto de permitir que eles ganhem o campeonato, então ele irá diretamente "para o lixo" e eles se concentrarão em outro, embora possam chegar atrasados.

Com o limite orçamentário, desenvolver um carro agora está mais complicado do que nunca e, além disso, o fato de já ter jogado fora uma temporada e parte desta, também é um grande handicap para a Mercedes na hora de tentar voltar ao topo do grid.

