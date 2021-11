A Fórmula 1 entra na reta final da temporada 2021. Neste fim de semana, teremos a penúltima etapa do ano, a estreia do GP da Arábia Saudita no circuito de rua de Jeddah, que prometer inflamar ainda mais a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título.

O holandês da Red Bull terá seu primeiro match point neste fim de semana. No momento, ele possui oito pontos de vantagem para Hamilton e, para conquistar o título com uma prova de antecedência, teria que fazer pelo menos 18 pontos a mais do que o rival.

Mas o final de semana tende a favorecer a Mercedes, o que pode embolar ainda mais a disputa. Apesar de ser um circuito de rua, Jeddah promete entregar a segunda maior média de velocidade da temporada, atrás apenas de Monza, o que torna o circuito mais dependente de potência.

Caso Hamilton vença e faça o ponto extra da volta mais rápida com Verstappen em segundo, os dois iriam para Abu Dhabi empatados no Mundial de Pilotos.

Com a F1 seguindo na região desértica do Oriente Médio, a previsão do tempo é de clima seco o final de semana todo, apesar do circuito de Jeddah ser localizado ao lado do Mar Vermelho. Segundo o portal AccuWeather.com, as mínimas na sexta, sábado e domingo devem ser de 23, 24 e 23 graus, enquanto as máximas chegam a 31, 30 e 32.

O final de semana em Jeddah traz ainda o retorno da Fórmula 2, após uma impressionante pausa de 10 semanas. A última vez que a principal categoria de acesso à F1 correu foi durante o GP da Rússia, no final de setembro.

A F2 correrá ao lado da F1 em Jeddah e em Abu Dhabi para decidir o campeão de 2021. São 130 pontos em jogo ainda, com 65 distribuídos a cada etapa entre as três corridas, pole positions e voltas mais rápidas.

No momento, a liderança é de Oscar Piastri, da Prema, com 178 pontos. Em segundo, está Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi. O chinês, que será o estreante da Alfa Romeo em 2022, tem 142 pontos. Logo atrás, vem Robert Shwartzman (135), Dan Ticktum (129) e Théo Pourchaire (120).

Confira a programação do GP em Jeddah, que terá o retorno da Fórmula 2, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 11h Bandsports Classificação Sábado 14h Band e Bandsports Corrida Domingo 14h30 Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 12h20 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h30 Bandsports Corrida 2 Sábado 15h40 Bandsports Corrida 3 Domingo 11h25 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

