Lewis Hamilton disse que o rápido progresso que a Mercedes está fazendo no desenvolvimento de seu carro de Fórmula 1 de 2022 significa que não há razão para ele experimentá-lo no simulador ainda. Embora haja duas corridas pela frente neste ano, as equipes estão trabalhando duro para garantir que seus designs para as novas regras sejam os mais avançados possíveis.

Enquanto alguns pilotos, como Lando Norris e Carlos Sainz, já experimentaram os novos veículos nos simuladores e tiveram uma primeira amostra de como eles são diferentes, o heptacampeão não vê muitos benefícios em fazer isso por agora.

Segundo ele, os ganhos de desempenho que a Mercedes encontra no túnel de vento fazem ter pouco a extrair com uma primeira impressão.

"Eu não pilotei o carro no simulador porque estou literalmente apenas me concentrando no atual", disse Hamilton. "Já tem sido uma carga de trabalho difícil, mas estou em contato constante com a equipe."

"Mesmo depois de nossas corridas, sempre falo: 'este é o lugar onde nosso carro está agora, e essas são as coisas que eu quero no do próximo ano, fique de olho. Esses são os problemas que eu tenho com o motor, não quero ver isso na temporada que vem, por favor, conserte'. Estou constantemente tendo essas conversas com pessoas chave."

Hamilton diz que parte de seus relatórios regulares pós-corrida com a equipe incluem discussões sobre os detalhes do carro de 2022 - incluindo seu equilíbrio aerodinâmico.

"Quando eu saio das provas, geralmente tenho minhas grandes reuniões com Shov [Andrew Shovlin], no final da semana, depois que eles coletam todos os dados."

"Depois, eu tenho meu encontro com Bono [Peter Bonnington], e depois um com a equipe que está trabalhando no carro do próximo ano, apenas para obter uma atualização sobre onde eles estão - se é muito aerodinâmico para trás ou para frente, que tipo de alturas que podemos esperar, quais problemas estão antecipando, quais desafios estão enfrentando e como preveem o que acontecerá no veículo."

"Agora, com o progresso no túnel de vento, não faz sentido pilotá-lo porque está em uma curva de aprendizado íngreme", concluiu.

