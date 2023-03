Carregar reprodutor de áudio

Preparem o despertador! Neste fim de semana, a Fórmula 1 vai para o outro lado do mundo acelerar nas vias do Albert Park para mais uma edição do GP da Austrália. Com uma diferença de 14 horas no fuso horário, as atividades em Melbourne acontecerão na madrugada brasileira.

Apenas um ponto separa Max Verstappen de Sergio Pérez, com uma vitória para cada na temporada até aqui. Mas o grande destaque desse começo de campeonato é, sem dúvidas, Fernando Alonso. Em seu primeiro ano com a Aston Martin, o espanhol acumula dois pódios e está em terceiro no Mundial.

Por outro lado, Ferrari e Mercedes tentam se reerguer após um início de temporada complicado. A Mercedes pode estar empatada no Mundial com a Aston, mas vive uma grande crise, admitindo a necessidade de trocar completamente o conceito do carro.

Já a Ferrari quer se juntar à luta pelo segundo lugar, tendo sofrido com o abandono de Charles Leclerc no Bahrein e a punição pela troca no componente da unidade de potência do monegasco em Jeddah.

Pela primeira vez, a passagem da F1 por Melbourne contará com a presença das Fórmulas 2 e 3. A F2 vai para a terceira etapa do ano com Ralph Boschung na liderança em meio a uma disputa apertada. O suíço tem 33 pontos, contra 32 de Theo Pourchaire, 31 de Ayumu Iwasa e 28 de Frédérik Vesti. Já Enzo Fittipaldi é o 13º na classificação, com 9 pontos.

Na Fórmula 3, temos liderança brasileira. Com vitória na corrida principal do Bahrein, Gabriel Bortoleto chega a Melbourne na primeira posição do campeonato, com 26 pontos, três a mais que Oliver Goethe. Caio Collet, pódio na primeira prova do Sakhir, é o oitavo, com oito pontos, enquanto Roberto Faria ainda busca pontuar pela primeira vez.

Confira a programação do GP da Austrália, que abre a temporada 2023 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 02h Bandsports Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 Bandsports Classificação Sábado 02h Band e Bandsports Corrida Domingo 02h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 20h Bandsports Classificação Sexta-feira 03h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 00h20 Bandsports Corrida 2 Sábado 21h35 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 18h50 Bandsports Classificação Sexta-feira 00h Bandsports Corrida 1 Sexta-feira 20h45 Bandsports Corrida 2 Sábado 19h05 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 07h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Que será de MÁRQUEZ e Honda na MotoGP? Eric Granado projeta 2023 e fala de 'viralizada' com ROSALÍA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: