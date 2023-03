Carregar reprodutor de áudio

Durante uma visita à etapa inaugural da MotoGP em Portugal, Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, foi entrevistado pelo canal português SportTV sobre vários temas, entre eles, o formato de fim de semana da principal categoria do automobilismo, o que acabou levantando 'algumas sobrancelhas'.

Mas foi uma observação em particular que causou agitação, pois sugeriu que ele estava olhando para uma mudança ousada no cronograma do fim de semana da F1: “Sou a favor do cancelamento dos treinos livres, que são de grande utilidade para os engenheiros, mas que o público não gosta”, disse à emissora.

Com o proprietário da categoria, Liberty Media, sem medo de ultrapassar novos limites quando se trata de reformular o formato do GP – tendo introduzido corridas sprint – as observações de Domenicali inevitavelmente desencadearam pensamentos de algo mais ousado sendo planejado. No entanto, a possibilidade de a F1 se livrar completamente dos treinos é algo que seria impopular entre os pilotos e fãs.

A prática continua sendo uma parte de vital importância de um fim de semana de corrida, pois é essencial que os pilotos e as equipes trabalhem na configuração e nas estratégias de pneus antes dos elementos competitivos da classificação e da corrida. Além disso, com os testes durante a temporada proibidos, as sessões de sexta-feira são críticas para permitir que as equipes experimentem novos desenvolvimentos na tentativa de ajudá-los a se aproximar da frente do grid.

Também para os fãs, o forte comparecimento aos eventos às sextas-feiras mostra que há interesse em ver os carros rodando intensamente ao longo do dia, mesmo quando não há recompensa em jogo. Os comentários de Domenicali não devem ser interpretados como a F1 ponderando a remoção completa das sessões de treinos.

Em vez disso, entende-se que se trata mais de discussões em andamento sobre possíveis mudanças futuras no formato de fim de semana do GP para ajudar a tornar a quantidade atual de corridas mais emocionante. Pois há um argumento de que em um típico fim de semana, três sessões de treinos são demais.

A preocupação é que isso dá às equipes uma quantidade quase excessiva de tempo para aprimorar seus acertos e estratégias para a classificação e a corrida e, portanto, remover qualquer risco potencial decorrente da falta de preparação.

Um dos sucessos do formato de fim de semana de sprint é que a redução dos treinos, com apenas uma sessão antes da qualificação, trouxe uma intensidade maior ao evento. Equipes e pilotos se sentem mais 'atrasados' ​​e isso significa que as chances de escorregar são maiores, algo que torna as coisas menos previsíveis.

O que Domenicali realmente está se referindo com seus comentários é se existem maneiras de a F1 revisar seu cronograma para fazer com que mais sessões tenham 'valor' durante um fim de semana. É um assunto sobre o qual ele falou abertamente no ano passado, quando, em entrevista ao Corriere della Sera, apresentou ideias como atribuir pontos para os primeiros treinos ou introduzir um formato eliminatório.

“Em um fim de semana normal, aquele que consiste em treinos livres um e dois na sexta-feira, cada sessão deve conceder pontos ou voltas únicas de qualificação, ou uma qualificação para uma corrida de sábado diferente e mais curta, em vez do terceiro [treino] livre, talvez com o mecanismo do grid reverso", disse ele ao jornal italiano.

"Estamos colocando muitas coisas em cima da mesa. Muitas pessoas dizem que não, mas vimos em algumas ocasiões a beleza (de entregar grids mistos) mais ultrapassagens."

A F1 já falou sobre mudar o formato do fim de semana de sprint, para fazer algo melhor com a quase sem sentido sessão de treinos livres da manhã de sábado que ocorre após a qualificação, mas antes da corrida curta que acontece à tarde.

Uma maneira de fazer isso seria ter as ações do sábado como totalmente autônomas. Portanto, a sessão de classificação da tarde de sexta-feira decidiria o grid para domingo, enquanto o sábado contaria com uma sessão cronometrada pela manhã para decidir a ordem de largada para a sprint mais tarde naquele dia.

Embora a adoção do formato de sprint em todos os lugares não esteja na agenda, para os fins de semana mais regulares, a F1 pode oferecer pontos para os melhores treinos, o que ajudaria a aumentar o interesse dos fãs e tornar as sessões mais envolventes. Mas tal mudança não seria isenta de críticas, pois afastaria a F1 das tradições do campeonato.

Também pode abrir o risco de um campeonato mundial ser decidido em uma sexta-feira tranquila, e não no dia da corrida, se um piloto precisar de apenas um único ponto para se colocar fora do alcance de seus rivais. Nada está definido ainda e as discussões sobre o que mudar estão longe de uma conclusão. A verdadeira questão é atender o que pode ser uma demanda conflitante entre o que as equipes querem e o que é bom para o espetáculo.

