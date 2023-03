F1: Fittipaldi vê Pérez capaz de brigar pelo título em 2023

Carregar reprodutor de áudio

No GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada de Fórmula 1 de 2023, a Red Bull voltou a demonstrar sua clara vantagem ao dominar as ações. A corrida foi uma batalha pela vitória entre o pole Sergio Pérez e seu companheiro de equipe Max Verstappen, com o mexicano vencendo por cinco segundos de 'gap'.

Por ter feito a volta mais rápida da corrida, o holandês segue liderando a tabela de classificação com 44 pontos, apenas um a frente de Pérez. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial disse que o mexicano mostrou com sua vitória em Jeddah que era capaz de desafiar Verstappen pelo título.

"Pérez mostrou em Jeddah que tem velocidade para isso", disse ele. "A certa altura, Max tentou diminuir a diferença, mas não conseguiu porque ele estava pilotando de forma agressiva. Gosto dele. Ele é muito maduro e tem muita experiência."

Ainda é cedo para identificar os candidatos ao título mundial, lembrando que a temporada de 2023 é a mais movimentada da história com 23 GPs, mas as duas pole position e as duas vitórias acumuladas pelos pilotos da Red Bull fazem deles, naturalmente, os favoritos do momento.

Fittipaldi espera ver uma batalha entre os pilotos de Milton Keynes, algo que ele acha que os fãs apreciariam, desde que a administração da Red Bull não interfira na luta: “Seria fantástico para os fãs ver os dois lutando pelo campeonato”, disse Fittipaldi, antes de acrescentar: “Desde que a Red Bull permita que eles lutem entre si…”

"No momento tem que estar bem aberto porque eles estão quase empatados no campeonato. Quando uma equipe deste nível tem dois pilotos que estão indo bem, você tem que deixá-los lutar. Deve ser emocionante para os torcedores. "

Sobre a vantagem de desempenho do RB19 sobre seus rivais, Fittipaldi comentou: "Na minha opinião, [Red Bull] encontrou algo no lado do downforce. O carro é muito mais estável e pode manter os mesmos pneus por mais tempo. Vai ser difícil para qualquer um realmente desafiar a Red Bull em longas distâncias. Parece que eles tem uma grande vantagem."

