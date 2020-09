Etapa que tradicionalmente abre os campeonatos da Fórmula 1 há alguns anos, o GP da Austrália pode sair da cidade de Melbourne e ser realizado perto de Adelaide, segundo o primeiro-ministro da Austrália do Sul, Steven Marshall.

A tradicional prova da categoria máxima do automobilismo mundial acontece em Melbourne, no circuito de rua de Albert Park, desde 1996, mas poderia voltar para perto de sua antiga sede, no sul da Austrália.

A pista urbana de Adelaide recebeu o GP da Austrália de F1 entre 1985 e 1995. Agora, o primeiro-ministro da Austrália do Sul [cargo equivalente a governador] quer a corrida na região novamente. “Não vamos nos exibir aqui, mas temos um ótimo circuito”, disse Marshall.

O autódromo mencionado pelo político é o The Bend, situado no sudeste de Adelaide. O complexo foi inaugurado em 2018 e tem como atração mais destacada etapa da Supercars, 'equivalente' australiana à Stock Car Brasil. Veja fotos da pista abaixo:

Galeria Lista The Bend Motorsport Park, construção 1 / 8 Foto de: V8 Supercars The Bend 2 / 8 Foto de: Dirk Klynsmith / Motorsport Images S5000 no The Bend 3 / 8 Foto de: S 5000 Supercars no The Bend 4 / 8 Foto de: Mark Horsburgh, Edge Photographics Supercars no The Bend 5 / 8 Foto de: Edge Photographics Corrida de GT no The Bend 6 / 8 Foto de: GrandPrix Media Corrida de GT no The Bend 7 / 8 Foto de: GrandPrix Media Mapa do The Bend em painel de carro 8 / 8 Foto de: BMW Australia

“Não há dúvida de que The Bend é de classe mundial”, argumentou Marshall. “É arte, usa a melhor tecnologia e acho que estaremos em uma boa posição se o GP de Melbourne não for adiante."

O dono do circuito, Sam Shahin, também está otimista sobre suas chances: “Certamente estamos pensando em nos colocar à disposição. Nada se compara ao nosso circuito e instalações."

"Não foi à toa que ganhou o prêmio de instalações de automobilismo em 2019. Pode haver uma corrida de F1 lá, então não temos medo de enfrentar esse desafio”, completou o mandatário do The Bend.

