O Podcast Motorsport.com chega à 65ª edição com um tema palpitante: a possível perda espaço do Brasil na Fórmula 1. Na esteira da mudança dos direitos de transmissão da categoria em 2021, com a F1 podendo até deixar de ser exibida na TV aberta, a novidade vem acompanhada da grande possibilidade de nova ausência do GP do Brasil do calendário, além de o grid não contar com um representante do País pelo quarto ano.

Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta discutem essa tríade que pode mudar a cara da F1 no Brasil. No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala como era a comunicação entre assessor de imprensa e jornalistas dos anos 1980 em diante. Ouça:

Podcast #065 – O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?

