GP da Austrália está trabalhando para reembolsar espectadores

Centenas de milhares de pessoas ficaram sem uma corrida para assistir nesse final de semana, após o cancelamento do GP da Austrália de Fórmula 1, em meio à pandemia do Covid-19. A organização do GP confirmou que vai começar rapidamente o trabalho de reembolsar as pessoas que compraram ingressos.

"O ponto que quero fazer para os fãs é que vamos trabalhar com eles para fazer o reembolso do ingressos comprados", disse o CEO da Australian Grand Prix Corporation (AGPC), Andrew Westacott. "Estamos entrando em contato e estamos tristes por eles".

"Esse evento não aconteceria se não fosse pelo ecossistema que temos em vitória. Então, não estou triste apenas pelos fãs, mas também pelos mais de 600 fornecedores, os 12 mil funcionários que trabalham no final de semana, os 180 funcionários da AGPC e a família que é a Fórmula 1".

Reembolsos e pagamentos de contratos são apenas parte de um cenário financeiro complexo, com o esporte, o evento e o governo de Vitória expostos a grandes custos. Segundo Westacott, discussões sobre quem vai bancar o cancelamento serão realizadas entre os envolvidos nas próximas semanas.

"Um cancelamento desta natureza tem muitas consequências e algumas dessas são contratuais e financeiras", disse. "Vamos trabalhar nisso nos próximos dias e semanas depois desse anúncio, e vamos garantir que as medidas contratuais apropriadas serão cumpridas".

