É hora de acelerar! Neste fim de semana, a Fórmula 1 retorna à Ímola para mais uma edição do GP da Emilia Romagna, após a etapa ter ficado de fora do calendário de 2023 de última hora.

No ano passado, o paddock da F1 chegou a viajar à pista italiana, mas, durante a montagem do paddock, a Liberty Media precisou tomar a decisão pelo cancelamento da etapa, devido às fortes chuvas e inundações que a região atravessava, o que inviabilizava a realização da prova naquele fim de semana.

E a F1 retorna à Ímola sob a ameaça da chuva novamente, mas, felizmente, em escala bem menor que a região precisou enfrentar em 2023. Há a possibilidade de chuvas ao longo de todo o fim de semana, com incidência maior no domingo e temperaturas baixas, com mínimas variando de 12 a 14 graus e máximas de 23 a 25.

Após a etapa de Miami, Max Verstappen segue na liderança do mundial com 136 pontos contra 103 de Sergio Pérez. Mas o mexicano se vê agora ameaçado por Charles Leclerc, que volta a se aproximar na tabela, com 98 para o monegasco. Vencedores dos GPs da Austrália e de Miami, Carlos Sainz e Lando Norris completam o top 5 com 83 tentos cada.

Já a Fórmula 2 realiza neste fim de semana a quarta etapa da temporada 2024, de 14 previstas. Após a última passagem pela Austrália, Zane Maloney lidera com 62 pontos, contra 47 de Paul Aron e 41 de Dennis Hauger.

Com uma etapa acidentada em Melbourne, sem pontuar em ambas as provas, Enzo Fittipaldi caiu para a sexta posição com 32 pontos. Já Gabriel Bortoleto, que vive um ano de estreia complicado, sem pontuar nas últimas quatro corridas, é o 12º, com 15 pontos.

Para fechar, a Fórmula 3 realiza a terceira etapa da temporada 2024, com 10 previstas no calendário. O campeonato chega a Ímola com um empate na liderança. Luke Browning e Leonardo Fornaroli têm 37 pontos cada, cinco à frente de Gabriele Mini. Dino Beganovic (28) e Arvid Lindblad (23) completam o top 5.

Confira a programação do GP da Emilia Romagna, sétima etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Emilia Romagna de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Ferrari sente EFEITO HAMILTON, Red Bull RESPONDE à McLaren, Norris x Verstappen. Mick na F1? NASCAR

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #10 - Análise do GP da França e a briga Martín x Márquez pela vaga da Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!