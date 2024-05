F1: Vasseur escancara relação entre Hamilton e Leclerc; confira

Vivendo 2024 e mirando a temporada 2025 da Fórmula 1, a Ferrari se prepara para ter o heptacampeão Lewis Hamilton como parte da equipe ao lado de Charles Leclerc. E a relação entre monegasco e britânico é algo que vem levantando alguns questionamentos.

Atualmente, Leclerc divide as atenções com Carlos Sainz e, principalmente nas últimas corridas, os dois têm vivido algumas rusgas públicas, muitas vezes por conta da estratégia adotada pela equipe ou pela necessidade de 'trocar posição' com o companheiro ao longo de uma prova.

Por esse motivo, a relação entre Hamilton e Leclerc é um capítulo que intriga muita gente. A forma como o piloto de Mônaco irá lidar com o multicampeão, que chega para liderar o esquadrão italiano e trazer uma nova visão para Maranello, pode preocupar.

Fred Vasseur, chefe da Scuderia, falou ao La Repubblica como anda o relacionamento entre os futuros companheiro de equipe - e 'entregou' como espera que seus pilotos se comportem.

"Nunca peço aos meus pilotos que sejam melhores amigos ou que passem férias juntos. Só é preciso ter uma relação franca e cheia de respeito mútuo", revelou. "Acho que isso se estabelece entre os dois [Hamilton e Leclerc], não estou nas nuvens."

"Eles já começaram a se aproximar um pouco mais nesses últimos dois meses, é um período de treinamento, como uma lua de mel (risos). Eu diria que até agora está tudo bem."

