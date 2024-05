A saída de Adrian Newey da Red Bull 'atiçou' inúmeras equipes a irem atrás do 'mago' da engenharia na Fórmula 1, sendo um dos candidatos mais forte na briga, a Ferrari.

Há pouco menos de um mês, Newey declarou que não continuará no time de Milton Keynes para 2025 e seu futuro ainda é completamento incerto. Apostas sobre aposentadoria e mudança de ares na F1 estão acontecendo, mas ainda nada é certo.

Em entrevista ao La Repubblica, Fred Vasseur, chefe da Scuderia, deixou no ar a possibilidade de contar com Newey a partir da próxima temporada, trabalhando ao lado de Lewis Hamilton, chegando à beira de uma negativa.

"Adrian é uma referência para toda a Fórmula 1 pela sua experiência e pelo seus títulos, é talvez aquele que tem mais experiência de todos. Dito isto, acredito muito mais no grupo do que nos indivíduos. Parte do sucesso vem sempre do poder do coletivo, no fato de todos saberem e estarem convencidos do papel que têm no sistema, serei sempre eu quem irá insistir na importância desta tese", concluiu.

Ferrari sente EFEITO HAMILTON, Red Bull RESPONDE à McLaren, Norris x Verstappen. Mick na F1? NASCAR

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #10 - Análise do GP da França e a briga Martín x Márquez pela vaga da Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!