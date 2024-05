Com sua saída confirmada no começo de 2025, o futuro de Adrian Newey segue sendo um mistério no paddock da Fórmula 1. E, mesmo com o próprio engenheiro afirmando que seu objetivo é tirar umas férias antes de pensar no próximo passo, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, acredita que o projetista estará em uma equipe rival no futuro.

Durante a passagem da F1 por Miami, Newey falou pela primeira vez sobre sua saída da Red Bull, afirmando que, em um primeiro momento, quer apenas viajar de motorhome com a esposa e os cachorros pela Europa. Mas o britânico é alvo de interesse de várias equipes do grid, com destaque para Ferrari e Aston Martin.

Recentemente, Marko chamou a atenção ao fazer um comentário apostando na ida de Newey à Aston Martin, afirmando que via verde no futuro do engenheiro britânico. Mas, agora, ele parece ter mudado de ideia, vendo outra cor para o projetista.

"Não é fácil, mas o homem mais experiente da F1 já não estará mais conosco. E temo que estará em uma equipe rival", disse Marko ao portal GrandPrix.com. "Obviamente foi um mal-entendido", continuou, em referência ao episódio da Aston Martin. "Prefiro apostar no vermelho".

"Mas isso não significa que teremos uma pane técnica por causa disso. Agora temos que nos concentrarmos no Mundial, conseguir que a equipe volte à normalidade".

Com seis corridas transcorridas, a Red Bull segue sendo a franca favorita para os títulos de 2024. Porém, a equipe não consegue replicar o domínio absoluto do ano anterior, tendo vencido "apenas" quatro das seis provas de domingo disputadas até aqui.

Mesmo com esses primeiros sinais de fragilidade, Marko afirma que isso não afeta a mentalidade da equipe.

"Não estou preocupado com o campeonato, já que Norris está a mais de 50 pontos. Também teremos uma atualização em Ímola e espero muito dela. Mas Miami demonstrou que precisamos focar no aspecto desportivo".

E em meio a tudo isso, a Red Bull ainda precisa ficar de olho em Max Verstappen, que segue sendo o principal alvo da Mercedes para substituir Lewis Hamilton em 2025. E o futuro do time austríaco, em especial 2026, pode ser chave para a decisão do tricampeão, com rumores pairando pelo paddock sobre problemas no projeto do desenvolvimento do motor da Red Bull/Ford Powertrains.

"2026 é, sem dúvidas, um ponto de virada. Mas digo mais uma vez: Max quer pilotar onde tiver mais possibilidades de ganhar, e, esse lugar hoje é a Red Bull".

