A Fórmula 1 volta à Europa neste fim de semana, com o GP da Emilia Romagna em Ímola, em uma etapa que promete muitas emoções com a primeira corrida sprint de 2022 e uma previsão de chuva na sexta-feira, o que deve interferir no trabalho das equipes.

Após a vitória dominante no GP da Austrália, a Ferrari e Charles Leclerc chegam para a primeira de duas corridas em casa com o objetivo de entregar mais um show aos tifosi, que certamente lotarão de vermelho as arquibancadas do Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Enquanto isso, Carlos Sainz vem à Ímola em busca de apagar as memórias de uma etapa decepcionante em Melbourne.

Também buscando reverter o pesadelo vivido na Austrália estão Max Verstappen e a Red Bull, com o segundo abandono em três corridas e a queda no Mundial de Pilotos. O atual campeão da F1 é apenas o sexto na classificação com 25 pontos, 46 a menos que Leclerc, enquanto o time austríaco é o terceiro entre as equipes, 10 atrás da Mercedes e 49 a menos que a Ferrari.

O clima promete ser um desafio a parte para o fim de semana. Com a corrida sprint, as equipes terão apenas um treino livre para fazer os ajustes no carro antes da classificação. E a previsão do tempo coloca grandes chances de chuva na sexta-feira, chegando na casa de 90%.

Enquanto o tempo deve ser mais ensolarado no sábado e no domingo, apenas com nuvens no dia da corrida sprint, o clima deve ser bem frio ao longo de todo o fim de semana, com mínimas de 10, 11 e 11 graus e máximas de 17, 22 e 22, respectivamente.

O fim de semana em Ímola terá programação completa, com as Fórmulas 2 e 3 correndo ao lado da F1. Na F2, o brasileiro Felipe Drugovich busca construir em cima do excelente final de semana vivido em Jeddah para segurar a liderança do campeonato e se colocar como um dos candidatos ao título. Enquanto isso, Enzo Fittipaldi vai em busca de seus primeiros pontos no ano, após bater na trave nas etapas anteriores.

Já a F3 terá a sua segunda etapa do ano com Victor Martins e Arthur Leclerc separados por apenas um ponto no campeonato, enquanto o brasileiro Caio Collet busca se recuperar depois do abandono na segunda corrida do Bahrein.

Confira a programação do GP da Emilia Romagna, que contará com a primeira corrida sprint do ano além de etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Classificação Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 2 Sábado 07h30 Bandsports Corrida Sprint Sábado 11h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports Corrida 1 Sábado 12h55 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h50 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

