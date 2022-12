GP da Espanha de F1: Nação terá mais um circuito a partir de 2024

Carregar reprodutor de áudio

Presente no calendário da Fórmula 1 há muitos anos, a Espanha deverá ter mais um circuito de alto padrão a partir de 2024: na cidade de Carmona, próxima a Sevilla, será construído o terceiro maior autódromo da nação ibérica.

Segundo o site espanhol Solo Moto, trata-se de um traçado de 4,5km com dez curvas à direita e seis à esquerda, além da reta de 773m. Com essas características, será a terceira maior pista do país, perdendo para Barcelona, que sedia o GP de F1, e para o Motorland, do GP de Aragón de MotoGP.

Jerez de la Frontera, sede da 'final' da F1 1997, e o Monteblanco, em Huelva, além do Costa de Almería, em Tabernas, são circuitos um pouco menores. O projeto vem sendo desenvolvido desde 2018 pelos pilotos José Antonio García, mais conhecido como 'Nono', e seu filho David.

Este, campeão espanhol de 125cc em 1996 e vencedor do Europeu de 250cc em 2001, conseguiu ainda fazer um wild card na MotoGP com uma das motos do Team Kenny Roberts na temporada 2002 da categoria rainha da motovelocidade mundial.

Pai e filho são sócios-controladores da empresa Circuito de Almería SL, que já detém o Costa, um dos poucos circuitos de gestão totalmente privada onde treinam regularmente importantes equipes de motociclismo. A ideia é que a novo pista receba automobilismo e automobilismo.

