É hora de acelerar novamente! Após quase um mês de pausa de verão, a Fórmula 1 volta a correr neste fim de semana com mais uma edição do GP da Holanda em Zanvdoort.

A etapa na casa de Max Verstappen será a 13ª da temporada 2023, iniciando a contagem regressiva para o fim do campeonato, com apenas 10 provas restantes até a final em Abu Dhabi em novembro.

Falando no piloto da casa, o holandês da Red Bull vai em busca de mais uma vitória na temporada para se aproximar da conquista do tricampeonato. Após o 10º triunfo do ano, na Bélgica, sendo o oitavo consecutivo, o holandês chegou a impressionantes 314 pontos no Mundial de Pilotos, 125 à frente de Sergio Pérez com 189.

E se a briga pela ponta da tabela está bem decidida, a disputa pelo terceiro lugar está pegando fogo. Mesmo com a queda da Aston Martin, Fernando Alonso se mantém como o 'melhor do resto' com 149 pontos, mas apenas um à frente de Lewis Hamilton. Empatados com 99, Charles Leclerc e George Russell vêm na sequência.

Entre os Construtores, a Red Bull nada com folga na liderança. São 503 pontos contra 247 da Mercedes em segundo. E o time alemão abre uma dianteira para a Aston Martin, em terceiro, com 196. Por outro lado, a equipe de Silverstone já se preocupa com a Ferrari, que está a apenas cinco da rival.

Já a Fórmula 2 acompanha a F1 neste fim de semana para a realização da 11ª e antepenúltima etapa da temporada 2023. A briga pelo título segue bem aberta. Theo Pourchaire é o líder com 168 pontos, apenas 12 à frente de Fréderik Vesti. Ayumu Iwasa é o terceiro, mas a 34 do francês da ART.

E após um fim de semana excelente em Spa, com vitória e um pódio, Enzo Fittipaldi subiu para a sétima posição no campeonato com 98 pontos.

Confira a programação do GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2023 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports Classificação Sábado 10h Band / Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 09h Bandsports Corrida 1 Sábado 08h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Qual a DIFERENÇA entre o domínio de Max com a Red Bull e o pico de Hamilton/Mercedes? E a McLaren?

